Android platformunda en popüler müzik akış uygulamalarından biri olan Spotify, son güncellemesiyle birlikte kullanıcıları endişelendiren büyük bir sorunla karşılaştı. Yeni güncelleme, bazı Android cihazlarda uygulamanın çökmesine neden oluyor. Bu güncellemeyi yüklemeyin!

Spotify Android Güncellemesi Kullanıcıları Endişelendiriyor!

Android kullanıcıları, Spotify uygulamasını açma girişimlerinde sürekli çökmelerle karşılaşıyor. Ancak bu sorun her zaman kullanıcılara uygulamanın çöktüğüne dair bir bildirim göstermiyor, bunun yerine uygulama basitçe hiç açılmıyor. Sorunun temelde beta sürümünü kullananları etkilediği görünse de, hangi sürümün kullanıldığına dair raporlarda belirgin bir tutarsızlık var.

Özellikle Pixel Fold ve Galaxy Z Fold 5 gibi katlanabilir cihazlarda Spotify v8.8.60 beta sürümünde çok yaygın bu sorunun çözümü neyse ki oldukça basit. Kullanıcılar, Google Play Store’a giderek Spotify beta programından çıkıp uygulamayı kaldırdıktan sonra birkaç dakika bekleyip kararlı kanaldan dağıtılan güncellemeyi tekrar indirebiliyorlar. Bu sayede beta sürümden çıkmış oluyorsunuz, ancak kararlı bir şekilde Spotify uygulamasını kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Öte yandan, ilginç bir şekilde, bu güncelleme Android Auto üzerinde müzik akışını sorunsuz bir şekilde sürdürüyor ve son dinlenen şarkıları diğer cihazlar arasında senkronize edebiliyor. Bu durum, yeni güncellemenin uygulamanın temel işlevselliğini bozduğunu gösteriyor. Spotify kullanıcıları, bu sorunun çözümü için hızlı bir güncelleme bekliyorlar. Umarız ki, Spotify yakın gelecekte bu sorunu düzelten bir güncelleme yayınlar ve kullanıcıların müzik keyfini engellemeden hızlı bir düzeltme sağlar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi kullandığınız Android cihazınızdaki Spotify uygulamasına benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!