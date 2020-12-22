Haber
SolarWinds hack saldırısı, Intel ve Nvidia dahil birçok firmayı etkiledi
Geçen hafta Austin, Teksas merkezli ABD’li bir bilgi teknolojileri yönetim şirketi olan SolarWinds hacklenmişti. Bu saldırının Rusya kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Saldırıdan ABD’nin birçok bakanlığının yanı sıra Cisco, Intel, Nvidia, Belkin ne VMware gibi bazı teknoloji firmalarının da etkilendiği bilgisine ulaşıldı.
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SolarWinds hack saldırısının etkileri tam olarak netleşmiş değil
Saldırıdan etkilenen kurumların ve firmaların ağlarında malware bulaşmış bilgisayarlar tespit edildi. SolarWinds, 18.000 civarı bir sayıdaki firmanın etkilenmiş olabileceğini belirtti. Ancak şu aşamada, saldırıdan etkilendiği düşünülen büyük şirketler, durumu araştırdıklarını ama olumsuz etkilenmediklerini düşündüklerini belirtiyorlar. Ancak bu gibi saldırıların etkilerinin tam olarak ne düzeyde olduğunun anlaşılması uzun zaman alabiliyor. Ayrıca saldırının bertaraf edildiğinden net bir şekilde emin olmak çok zor oluyor.
Benzer bir açıktan yararlanarak SolarWinds’a sızan başka bir grup daha keşfedilmiş olması saldırının etkilerinin bir süre daha süreceğini gösteriyor. Başlangıçta, Supernova olarak adlandırılan bu ikinci saldırının ilk saldırının bir parçası olduğu düşünülüyordu. Ancak ilk saldırıdan tamamen bağımsız bir grup tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Bir bilgisayar korsanlığı grubu, böyle bir saldırıyı, firmanın ürün ve çalışan bilgilerini ele geçirmek gibi pek çok nedenle gerçekleştirmiş olabilir. Ancak bu saldırıda SolarWinds tarafından müşterilerine sağlanan bilgi teknolojileri yönetim sistemi üzerinden devlet kurumlarına ve çeşitli büyük teknoloji şirketlerine sızıldığı için durum çok daha ileri boyutlara ulaşabilir.
Oyun
Black Panther artık Fortnite’ta
Black Panther, Marvel’ın bir süper kahramanı ve bu süper kahraman artık Fortnite’ın içinde. Bunun yanında Captain Marvel ve Taskmaster’ı da Savaşçı Paketinin bir parçası olarak alabilirsiniz.
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Black Panther, oyunlarda da bizi şaşırtıyor
Bildiğimiz üzere Epic, geçtiğimiz Pazartesi “Wakandan Salute” ifadesini yayınladıktan sonra Black Panther’in gelişini herkese duyurmuştu. Bu selamlama, izleyiciler arasında ikonik bir selamlama haline gelmişti. Filmin yeni oyuncu kadrosu açıklandıktan sonra şaşırtıcı bir ayrıntı daha paylaşıldı. Film, yurtiçinde toplam 700.4 milyon dolar hasılat yaptı. Totalde ise 1.35 milyar dolar hasılatı buldu. Bu kadar hasılat yapması izleyicileri şaşırtmamalı. Film, yayınlandığı andan itibaren popülaritesini zaten koruyordu.
Fortnite, Epic Games tarafından geliştirilen, 25 Temmuz 2017’de yayınlanan nişancı oyunu ve 4 kişiye kadar eşli oynamaya izin veren, görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save The World, Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir. Eylül 2017’de yayınlanan Hyatta kalma modu sonrasında oyunun popülaritesi arttı.
Fortnite, geçen sezon Marvel paketinde Black Panther‘in heykelini oyuncularla paylaştı. Fakat youncular, Black Panther’i tam olarak göremediler. Gösterilen bu heykel, oyuncularda merak oluşturdu. Aynı zamanda bu güncellemenin gelişiyle oyuna daha adapte olacakları ve daha fazla güç bulacakları tahmin ediliyor.
Geçen sezon piyasaya sürülmesi beklenen karakter, 2018 yılında süper kahramanı canlandıran Chadwick Boseman‘ın Ağustos ayında hayata gözlerini yummasının ardından bir süre ertelenecek gibi duruyor. Marvel, 2022’de gösterime girecek olan Black Panther’i canlandıracak karakteri yeniden canlandırdığını ve filmin, devam filmi şeklinde oluşacak bir gösteri planladığını açıkladı.
Fortnite, yeni oyun içi evrenini geliştirdi. Geliştirdiği bu evren farklı ödül avcılarını odak noktası haline getiriyor. Epic, bu sezon birçok film karakterini yaratılan oyun içi evrenine ekledi. Ayrıca Mandalorian olarak da oynamanız mümkün. Eğer 100. seviyeye gelebilirseniz, oyun size yeni bir şey de sunuyor: Baby Yoda. 100. seviyeye ulaştığınızda, Baby Yoda kapsül içerisinde sizinle birlikte yüzüyor olacaktır. Yeni sezonunda birçok film karakterini bünyesinde bulunduran Epic, sadece bunlarla kalmıyor. Bununla birlikte God of War’dan Kratos’u, Halo’dan Master Chief’i ve Walking Dead’den iki farklı karakteri de sizlerle uluşturuyor.
Yeni sezonda gelen karakterler, oyuncuları ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Oyuna yeni bir boyut kazandıran karakterlerin kostümleri ve bünyelerinde bulundurdukları güçleri merak konusu.
Donanım
AMD Ryzen 5000 işlemcilerinin sağladığı gelişim dikkat çekiyor
AMD firmasının Zen 3 tabanlı yeni nesil işlemcileri Ryzen 5000 çipleri, ilk nesil işlemcilere göre yaklaşık iki kat daha hızlılar.
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Golem.de tarafından ikisi de sekiz çekirdekli Ryzen 7 1800X ve Ryzen 7 5800X işlemcileri kullanılarak birkaç oyun üzerinde yapılan karşılaştırmalı performans testine göre; ikinci işlemcinin %80 daha hızlı bir performans gösterdiği gözüktü. Diğer uygulamalardaki performans farkı ise %72. TDP gelişiminde ise o kadar da büyük farklar görülmüyor. 1800X, 95W değerine sahipken, beşinci nesil 5800X bu rakamı 105W yapmış.
Beşinci nesil işlemcisinde bu performanslarının yanında özellikle tek çekirdek performansında oldukça gelişim gösteren AMD’nin kendisi de genel anlamda oldukça ilerleme kaydetmiş gibi duruyor.
AMD, işlemcilerindeki gelişimle göze çarpıyor
Mart 2017 yılında ilk kez çıkan Ryzen 1000 serisinin ardından yaklaşık dört senelik bir zaman geçti. Bu zamanda ise dört farklı nesil işlemci kullanıma sunuldu. Böyle bir süre içerisinde böylesine bir performans gelişimi sağlanması ise gerçekten dikkat çekici. Hatta Wccftech tarafından bildirilenlere göre bu, on yıldan fazla süredir görülmemiş bir gelişim anlamına geliyor.
Orijinal Ryzen işlemcileri, AMD’nin önceki Excavator çiplerine oranla %52’lik bir IPC (döngü başı komut sayısı) artışı göstermişti ve bu da o zaman için oldukça iyi bir gelişimdi. Sonrasında gelen Zen+ bu rakamı %3 ve Zen 2 ise %13 yapmıştı. En son gelen Zen 3 mimarisinin ise bunu %19’a çıkartmasıyla bu alanda da yine sağlam bir ilerleme söz konusu.
AMD’nin bu denli bir gelişim ve üretim başarısı sağlaması takdire değer. Ki zaten mevcut bilgisayar piyasasını göz önüne aldığımızda, AMD işlemcilerin masaüstü bilgisayarlarda çoğunluk sağladığını ve Intel’i bu konuda geride bıraktığını da görebiliyoruz.
Güncelleme
Samsung Galaxy S10 Lite için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Samsung Galaxy S10 Lite, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini bugün itibarıyla almaya başladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan söz konusu güncelleme, Galaxy S10 Lite kullanıcılarına yepyeni bir kullanıcı arayüzüyle birlikte çeşitli güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Note20 ve S20 serileri için One UI 3.0 (Android 11) güncellemesini kararlı haliyle yayına alan Samsung, ibresini bu sefer de amiral gemisi olmayan akıllı telefonlarına çevirmiş gibi görünüyor. Zira, şirketin Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüz güncellemesi bugün itibarıyla sürpriz bir şekilde Galaxy S10 Lite için yayınlandı.
“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü gerçekten bu gelişme tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Bunun nedeniyse, Samsung’un Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini daha Galaxy S10 ailesinin hiçbir üyesine dağıtmamış olmasından kaynaklanıyor. Örneğin Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S105G de dahil Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri Android 11’i almamıştı.
Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına Android 11 (One UI 3.0) müjdesi
Samsung Galaxy S10 Lite modelineyse bir anda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini veren Samsung, gerçekten hepimizi şaşırttı. Bu bağlamda G770FXXU3DTL1 yazılım sürümüne sahip yeni yazılım güncellemesi, Android’in Aralık 2020 güvenlik yamasını koluna takarak Galaxy S10 Lite kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yaklaşık 2 GB (2,053,34 MB) dosya boyutuna sahip olan güncellemeyi, boyutunun büyük olması sebebiyle Wi-Fi kullanarak indirmenizde fayda var.
Bu arada SamMobile tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, güncellemeyi ilk etapta Hindistan ve İspanya pazarlarına dağıtıyor. OTA yoluyla kademeli olarak dağıtılan güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içindeyse bütün Samsung Galaxy S10 Lite kullanıcılarına ulaşacağı bildiriliyor. Hatta siz bu haberi okurken güncelleme telefonunuza ulaşmış olabilir. İsterseniz hemen şimdi Ayarlar » Yazılım güncelleme kısmına giderek güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz.
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