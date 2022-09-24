SoftBank CEO’su Masayoshi Son, yonga üreticisi Arm ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung arasında “stratejik bir ittifak” aradığını söyledi.

Son, “Kore’yi ziyaret etmeyi planlıyorum. Üç yıldır ilk kez Kore’yi ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Samsung ile Arm ile stratejik bir ittifak hakkında konuşmak istiyorum” dedi.

SoftBank tarafından stratejik bir ittifakın neleri gerektireceği konusunda daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak bu, Son’ın stratejisinde ve Arm vizyonunda büyük bir değişikliğe işaret edebilir.

SoftBank, 2016 yılında dünyanın en önemli yonga üreticilerinden biri olan İngiltere merkezli Arm’ı satın aldı. Son, o zamandan beri şirketin uzun vadeli vizyonunun anahtarı olduğunu söyledi.

O zamandan beri SoftBank, yonga üreticisi Nvidia ile bir satış konusunda anlaşmaya çalışıyordu. Ancak anlaşma şubat ayında suya düştü.

Son, şimdi Arm için tercihen New York’ta halka açık bir listeye doğru ilerliyor. Ancak Birleşik Krallık hükümeti, Arm’ın Londra’da listelenmesini istiyor. SoftBank ise, ilk halka arzın ardından Arm’ın çoğunluk hissesini elinde tutmak istiyor.

The Korea Herald’ın haberine göre Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Güney Kore’yi ziyaret ettiğinde Son ile görüşmeyi planladığını söyledi.

Lee, Son’ın Arm ile ilgili “böyle bir teklifte bulunabileceğini” söyledi. Fakat The Korea Herald tarafından bildirilen açıklamalara göre “bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını” kabul etti.

Arm’ın yonga mimarisi, Apple ve Samsung’unkiler de dahil olmak üzere dünyanın birçok akıllı telefon işlemcisinin arkasında.

Diğer şirketler de Arm’da hisse satın almakla ilgilendikleri şeklinde lanse edildi. ABD’li yonga üreticisi Qualcomm’un CEO’su Cristiano Amon, şirketin bu yılın başlarında Arm’a “yatırım yapmakla ilgilenen bir taraf” olduğunu söyledi. Ayrıca, Arm’a yatırım yapan bir grubun parçası olan birkaç şirketin yer aldığı bir konsorsiyum modeli etrafında spekülasyonlar oldu.

SoftBank, amiral gemisi teknoloji yatırım işletmesi Vision Fund’ın son mali yılında rekor zararlar kaydetmesinin ardından Arm’ı paraya çevirme baskısı altında kaldı. SoftBank, ikinci çeyrekte ABD’li araç çağırma şirketi Uber’deki tüm hissesinin geri kalanını sattı ve nakit toplamak için Çin e-ticaret devi Alibaba’daki varlıklarını azalttı.