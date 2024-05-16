Avustralya İletişim ve Medya Otoritesi (ACMA), ülkenin iletişim altyapısında büyük bir dönüşümü duyurarak, 3G ağlarının kapatılacağını açıkladı. TPG Telekom’un (Vodafone) öncülük ettiği bu adımın ardından, diğer dev operatörler Telstra ve Optus da benzer hamleler yapmaya hazırlanıyor.

ACMA’nın internet sitesinde yayımlanan kısa bir açıklamada belirtildiğine göre, Telstra ve Optus, 2024 yılı içinde 3G mobil ağlarını tamamen kapatma kararı aldı. Telstra’nın ağlarını 31 Ağustos’ta kapatması planlanırken, Optus’un da bu adımı yakın bir tarihte atması bekleniyor. Ancak, bu geçişin bazı kullanıcılar için sorun teşkil edebileceğini unutmamak gerekiyor.

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ACMA’nın uyarısına göre, 3G cihazları kullanan kullanıcılar, artık acil durum numarası olan 000 (Üç Sıfır) gibi hizmetlere erişemeyecekler. Ayrıca, VoLTE (Ses üzerinden LTE) desteği olmayan bazı 4G cihazları da bu değişiklikten etkilenecek. Bu nedenle, bu tür cihazlara sahip olanların operatörleriyle iletişime geçerek daha fazla bilgi alması önem taşıyor.

Ancak, bu durum sadece telefonları değil, tüm 3G cihazlarını etkileyecek. Avustralya Mobil Telekomünikasyon Birliği (AMTA), tabletlerden akıllı saatlere, EFTPOS makinelerinden (kart terminallerine) tıbbi alarmlara kadar geniş bir yelpazedeki cihazların bu değişiklikten etkileneceğini vurguladı.

AMTA, kullanıcıları, hizmet kesintilerini önlemek ve daha güncel çözümlere geçmek için acil bir şekilde harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, 3G ağlarının kapatılmasıyla atıl hale gelecek eski cep telefonlarının ücretsiz geri dönüşümü için resmi bir programın da başlatıldığını belirtti. Bu program, hem çevresel etkiyi azaltmayı hem de kullanıcıların eski cihazlarını güvenli bir şekilde bertaraf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.