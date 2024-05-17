Yeni iPad Pro M4 modeli OLED ekran sorunu ile gündemde. Son dönemde bazı forumlarda yer alan kullanıcı raporlarına göre, yeni M4 iPad Pro modellerinin OLED ekranlarında belirgin bir gren deseni, yani karıncalanma fark ediliyor. Bu durum, özellikle karanlık ortamlarda, ekranın düşük ila orta parlaklıkta kullanıldığı ve gri veya soluk renklerin görüntülendiği zamanlarda daha belirgin hale geliyor. İşte Apple iPad Pro ekran sorunu hakkında son bilgiler.

Yeni iPad Pro M4 Modellerinde OLED Ekran Sorunu: Grenli Görüntü Şikayetleri Artıyor

Kullanıcıların bildirdiğine göre, bu grenli yapı, yüksek ISO ayarında çekilen ve görsel parazit içeren bir fotoğrafa benzetiliyor. Biz basitçe karıncalanma olarak da adlandırabiliriz. OLED ekranların doğası gereği, her bir alt pikselin boyutu ve şekli değişkenlik gösterebiliyor, bu da düzensiz bir doku veya grenlilik oluşturabiliyor. Özellikle daha büyük ekranlarda bu durum daha belirgin hale geliyor.

Organik malzemelerin özelliklerindeki farklılıklar, ışık emisyonunun homojenliğini etkileyebilirken, parlaklığın piksel düzeyinde kontrol edilmesi ve güç yönetimi teknikleri de ekran genelinde küçük parlaklık değişikliklerine neden olabiliyor. Bu tür değişiklikler, düşük ışık koşullarında veya tek tip renkler görüntülendiğinde grenli bir efekt olarak kendini gösterebiliyor. OLED ekranlı telefonlarını geceleri kullanan çoğu kişi bunu canlı olarak görmüştür.

Özellikle Samsung Galaxy S24 Ultra gibi diğer cihazlarda da benzer ekran sorunlarının raporlandığı görülmüştü. Samsung, Apple’ın 11 inç M4 iPad Pro modelinin ekranlarını tedarik ederken, LG Display ise 13 inçlik modelin panellerini sağlıyor. Mart ayında Kore’de yayınlanan bir rapora göre, Samsung’un 11 inçlik panellerde düşük verimle karşılaştığı ve Apple’ın sipariş miktarını karşılayamadığı belirtilmişti. Bu eksiklik, Apple’ın daha küçük panel siparişlerinin bir kısmını LG Display’e aktarmasına yol açtı.

Şu ana kadar raporların çoğu 11 inç iPad Pro ile ilgili olsa da, 13 inç modele dair bir veya iki şikayet de bulunuyor. Bu durum, potansiyel bir kusurun belirli bir OLED panel tedarikçisine özgü olup olmadığının tespit edilmesini zorlaştırıyor. LG Display ve Samsung iki ekran paneli tedarikçisi olduğu için, sorunlu olduğu iddia edilen panelleri tek bir üretici ile sınırlayamıyoruz.

Grenli ekran sorununun yalnızca standart cam seçeneğine sahip yeni iPad Pro modelleriyle sınırlı göründüğünü belirtmekte fayda var. Apple’ın en yeni iPad Pro modelleri, 1TB ve 2TB depolama yapılandırmaları için ek 4000 TL ücret karşılığında mat nano-texture cam seçeneğiyle de sunuluyor.

Bu raporların, daha önce M4 iPad Pro modellerinde belirli HDR içerikleri görüntülerken renklerin patlamasıyla ilgili bilinen bir sorunla bağlantılı olmadığını da belirtmek önemli. Yeni iPad Pro modelleri için iddia edilen bu sorun tamamen ekranın yapısı ile ilgili gibi duruyor.

Kullanıcıların bu ekran sorunlarıyla karşılaşmaları, yeni cihazların kalite kontrol süreçlerinin daha sıkı olmasını gerektiriyor. Apple’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı ve sorunların çözümü için nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Teknoloji devinin, kullanıcı memnuniyetini sağlamak adına bu tür sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunması büyük önem taşıyor. Bu sorunların çözülmesi, Apple’ın güvenilirliğini koruması ve kullanıcı sadakatini sürdürmesi açısından kritik bir rol oynayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu sorunu nasıl çözecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!