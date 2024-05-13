Xiaomi 15 Pro iPhone 16 Pro Max ile resmen kafa bulacak. Gelen son duyumlara göre, Snapdragon 8 Gen 4 çipine sahip ilk amiral gemisi muhtemelen Xiaomi 15 serisi olacak. Digital Chat Station’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Xiaomi 15 Pro kamera sistemi hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi önemli bir değişiklikle geliyor.

Xiaomi 15 Pro Kamera Adasında Önemli Değişiklik: Daha Büyük Sensör için Yer Açılıyor

Xiaomi’nin yaklaşan amiral gemisi olan Xiaomi 15 Pro’nun kamera sistemi, önceki modellere kıyasla bazı önemli değişikliklerle geliyor. Digital Chat Station’a göre, Xiaomi 15 Pro’nun flaş modülü kamera adasının dışına yerleştirilecek. Bu, daha büyük sensörlere işaret ediyor olabilir, bu da kullanıcılara daha yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme imkanı sunabilir. Bildiğiniz üzere artık akıllı telefonlarda 1 inç kamera sensörü görmeye başladık.

Xiaomi 14 Pro kamerası, üçlü 50MP sensör içeren bir kamera sistemine sahipti. Bu sistem, OmniVision Light Hunter 900 ana kamera, 10 cm’ye kadar yakın nesnelere odaklanabilen 75mm telefoto lens ve 14mm ultra geniş lens içeriyordu. Ancak, ihbarcıya göre, Xiaomi 15 Pro’nun telefoto lensi selefinde yer alan Samsung JN1 sensörünü kullanmayacak, muhtemelen daha büyük bir sensörle değiştirilecek.

Xiaomi 15 Pro’nun erken bir prototipi, cihazın Xiaomi 14 Ultra gibi Ultra amiral gemilerinde görülen periskop teknolojisini benimseyebileceğini gösteriyor. Ayrıca, Xiaomi 15 Pro’nun boyut olarak Xiaomi 14 Pro’ya benzer 2K mikro kavisli bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Bu da Pro model ile Ultra model arasındaki farkı kapatıyor.

Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 çip, yüksek parlaklık seviyelerine ulaşan bir ekran, hızlı şarj özellikleri ve Xiaomi’nin yeni HyperOS işletim sistemine sahip. Xiaomi 15 serisinin ise Snapdragon 8 Gen 4 çip ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da daha hızlı performans ve daha iyi enerji verimliliği anlamına geliyor.

Xiaomi 15 serisinin, yeni çipin çıkışından kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2024 Snapdragon Zirvesi etkinliğinin Ekim ayında gerçekleşeceğini düşünürsek, bu yılın sonuna doğru Xiaomi 15 serisi tanıtım tarihi duyurulacaktır. Bizler de yeni canavarları merakla bekliyoruz. Aralık ayı gibi Çin pazarına çıkan cihazlar, Galaxy S25 serisiyle benzer vakitlerde Avrupa topraklarına gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavarlar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!