Socios, Chicago Bulls ile ortaklık kurdu!

Spor ve eğlence endüstrisini blok zincir teknolojisine taşıyan önemli isimlerden biri olan Socios, önemli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ile bugüne kadar pek çok ortaklık kurmuş olan Socios, bu ortaklıklara bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Socios, önemli NBA takımlarından biri olan Chicago Bulls ile ortaklık kurdu.

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🏆🏆🏆🏆🏆🏆One More Dance. We are extremely proud to announce that 6 time champions @chicagobulls have joined the fam. pic.twitter.com/9mLiha9lx1 — Socios.com (@socios) August 18, 2021

Taraftarlar ile takımların daha yakın ilişki kurabilmelerini sağlamak amacıyla blok zincir teknolojisi ve ürünlerini kullanan Socios, doğrudan tüketiciye (D2C) bir platform. Kulüpler için çıkardıkları taraftar tokenlar ile beraber taraftarların kulüpler ile etkileşimlerini direkt olarak sağlayabilmelerini, takımları ile ilgili konularda oy kullanabilmelerini ve bunun gibi pek çok imkanı yaratan Socios, blok zincir teknolojisini spor endüstrisinde temsil eden en güzel ve önde gelen örneklerden.

Platform, bugüne dek 40’tan fazla dünyaca ünlü spor kulübünü bünyesine kattı. FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal ve FC Barcelona gibi önemli kulüpleri bünyesinde barındıran platform, ağını büyütmeye her geçen gün devam ediyor. Ağ içerisinde Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir gibi Türk kulüpleri de bulunuyor.

Socios tarafından açıklanan en son ortaklık olan Chicago Bulls, platformun Amerika Birleşik Devletleri spor endüstrisindeki genişleme hamlesinin bir parçası. Kurulan ortaklık NBA fanları tarafından oldukça heyecanla karşılandı. Chicago Bulls Gelir ve Strateji Başkan Yardımcısı Matt Kobe ortaklık ile ilgili şu ifadeleri kullandı: