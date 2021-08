Paris Saint-Germain taraftar token (PSG), Messi haberleri ile yükseldi!

Paris Saint-Germain taraftar token (PSG) fiyatı, medyanın Lionel Messi transferi hakkındaki haberlerinin ortasında, Dogecoin’den bile daha iyi performans gösterdi. PSG fiyatı son 24 saatte %31 yükseliş yaşadı.

CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre, PSG taraftar tokenı son 4 günde %74’ten fazla artış yaşadı. Ticaret hacminin çoğu ise Binance ve Türk kripto borsası Paribu’dan geliyor.

Kripto para piyasasına ve blok zincir teknolojisine yönelik 2020 yılı ile beraber artan ilgi, bu alanların farklı şekillerde kullanılmasına doğru gelişmeye başladı. Socios.com, blok zincir teknolojisi ve kripto para sektörünü spor kulüpleri ile buluşturmayı, taraftarların destekledikleri takımları ile daha yakın bir ilişki kurabilmesini sağlamayı amaçlayarak ortaya çıktı. Pek çok spor kulübü Socios.com ortaklığı ile birlikte kendi taraftar tokenlarını başlattı. Bunlardan biri de başarılı bir Fransız kulübü olan Paris Saint-Germain (PSG). Kulüp tarafından 2020’nin başlarında Socios.com ile ortaklaşa başlatılan taraftar token, taraftarların bir dizi ankette oy vererek kulübün karar verme sürecinde söz sahibi olmalarını mümkün kılıyor. Juventus ve AC Milan da benzer taraftar tokenlerini piyasaya süren isimlerden.

Bu haftanın başlarında Barcelona, Messi ile yollarını ayıracağını açıklamasının ardından futbol camiasında adeta şok dalgaları yankılandı. Başkan Joan Laporta, cuma günü düzenlediği basın toplantısında İspanyol kulübünün mali engeller nedeniyle Arjantinli yıldız oyunca ile yeni bir anlaşma yapamayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yaz PSG kulüp başkanı Al-Khelaifi Messi’yi Barcelona’dan kaçırmaya çalışmış, kısa sürede 34 yaşındaki futbolcuyu imzalamak için en büyük aday olarak ortaya çıkmıştı.

7 Ağustos’ta Fransız gazete L’Equipe, PSG’nin tüm zamanların en iyi futbolcularından birine yıllık 40 milyon avroluk bir maaş teklif etmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak anlaşma henüz kesinleşmedi. Paris merkezli kulübün bu Pazar günü Messi’nin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. PSG, 2017’de Messi’nin eski takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Neymar’ı rekor bir ücretle 222 milyon euroya satın almıştı.

Messi, duygusal bir basın toplantısı geçirdi ve gözyaşları içinde kariyerinin en zor zamanı olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu PSG’nin bir “olasılık” olduğunu ifade ederken, transferini açıkça onaylamadı:

