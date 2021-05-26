Chiliz ve Bursaspor arasında anlaşma! Bursaspor taraftar tokenları yolda

Blok zincir teknolojisinin kullanım alanları genişledikçe kullanıcı kitlesi de aynı oranda genişliyor. Pek çok alanda kullanılan teknoloji futbol alanında da söz sahibi olmaya başlamış durumda. Bugüne dek pek çok spor kulübü, kendi taraftar tokenını çıkarmak için Chiliz platformu ile anlaşma yaptı. Daha önce Juventus, Barcelona, Galatasaray, Trabzonspor gibi spor kulüpleri ile anlaşma imzalayan Chiliz, Bursaspor ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Chiliz, anlaştığı spor kulüpleri için taratar tokenları yaratıyor. Bu tokenler kendi kripto para borsa uygulaması olan Socios üzerinden alınıp satılabiliyor. Taraftar tokenları sayesinde taraftarlar, kulüp kararlarının bazı bölümlerine katılım sağlayabiliyor. Chiliz, spor ve e-spor taraftarları ve kulüpler arasında bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Chiliz bugüne dek Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan duyuruya göre ise artık Chiliz ve Bursaspor ortaklığı da var. Bursaspor taraftar tokenlarının satışa sunulacağı zaman ise henüz belli değil.

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Kulüp başkanı Erkan Kamat, yapılan ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:

“… Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek. …”

Chiliz yükselişi ve dev kulüp ortaklıkları

Özellikle bu sene büyük bir yükseliş yaşayan Chiliz, İtalya’nın köklü kulüplerinden olan Juventus ile anlaşması ile beraber büyük ses getirdi. Bu anlaşmanın ardından arka arkaya önemli anlaşmalar yapıldı. Barcelona, PSG, Milan, Atletico Madrid gibi kulüpler ile yapılan anlaşmalar ile beraber Türkiye’nin önemli kulüpleri ile de anlaşmalar duyurulmaya başlandı. Bu anlaşmaların ilki Galatarasay ile yapıldı.

Chiliz’in piyasaya sürdüğü Galatasaray taraftar token (GAL), Socios kripto para borsasında işlem görüyor. İlk çıktığı zaman 30 dolara kadar ulaşan GAL, yazı sırasında 6 dolar seviyesinde.

Chiliz tarafından piyasaya sürülen Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin taraftar tokenları Socios’un yanısıra Paribu ve Binance’da da mevcut.