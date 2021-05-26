Kripto Para
Chiliz ve Bursaspor arasında anlaşma! Bursaspor taraftar tokenları yolda
Blok zincir teknolojisinin kullanım alanları genişledikçe kullanıcı kitlesi de aynı oranda genişliyor. Pek çok alanda kullanılan teknoloji futbol alanında da söz sahibi olmaya başlamış durumda. Bugüne dek pek çok spor kulübü, kendi taraftar tokenını çıkarmak için Chiliz platformu ile anlaşma yaptı. Daha önce Juventus, Barcelona, Galatasaray, Trabzonspor gibi spor kulüpleri ile anlaşma imzalayan Chiliz, Bursaspor ile anlaşma yapıldığını duyurdu.
🐊Merhaba Bursa! @BursasporSk'un https://t.co/2FROhSNgw8 platformuna resmen katılan son kulüp olduğunu duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz.$BUR ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/zBNyC6oMHJ
— Socios.com (@socios) May 26, 2021
Chiliz, anlaştığı spor kulüpleri için taratar tokenları yaratıyor. Bu tokenler kendi kripto para borsa uygulaması olan Socios üzerinden alınıp satılabiliyor. Taraftar tokenları sayesinde taraftarlar, kulüp kararlarının bazı bölümlerine katılım sağlayabiliyor. Chiliz, spor ve e-spor taraftarları ve kulüpler arasında bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz sahibi olmalarını sağlamayı hedefliyor.
Chiliz bugüne dek Türkiye’de Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan duyuruya göre ise artık Chiliz ve Bursaspor ortaklığı da var. Bursaspor taraftar tokenlarının satışa sunulacağı zaman ise henüz belli değil.
Kulüp başkanı Erkan Kamat, yapılan ortaklık ile ilgili şunları kaydetti:
“…
Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek.
…”
Chiliz yükselişi ve dev kulüp ortaklıkları
Özellikle bu sene büyük bir yükseliş yaşayan Chiliz, İtalya’nın köklü kulüplerinden olan Juventus ile anlaşması ile beraber büyük ses getirdi. Bu anlaşmanın ardından arka arkaya önemli anlaşmalar yapıldı. Barcelona, PSG, Milan, Atletico Madrid gibi kulüpler ile yapılan anlaşmalar ile beraber Türkiye’nin önemli kulüpleri ile de anlaşmalar duyurulmaya başlandı. Bu anlaşmaların ilki Galatarasay ile yapıldı.
Chiliz’in piyasaya sürdüğü Galatasaray taraftar token (GAL), Socios kripto para borsasında işlem görüyor. İlk çıktığı zaman 30 dolara kadar ulaşan GAL, yazı sırasında 6 dolar seviyesinde.
Chiliz tarafından piyasaya sürülen Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin taraftar tokenları Socios’un yanısıra Paribu ve Binance’da da mevcut.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara yönelik olan/olacak düzenlemeler ve vergilendirme ile ilgili konuştu. Pek çok yatırımcının merakla beklediği kapsamlı kripto para düzenlemesi ve kripto paralara yönelik olacak kripto para vergisi hakkında soruları yanıtladı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kripto para birimlerine yönelik birtakım çalışmalar yürütülüyor. Kripto para birimleri ile ilgili şu ana dek hayata geçmiş olan resmi düzenlemeler, kripto para birimlerinin alışverişlerde kullanılamaması ve aracı finansal kuruluşların artık (Ininal, Papara) kripto para borsalarına fon aktarımı yapamayacak olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önceki zamanlarda da bu alana yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği düzenleme ise vergilendirme konusu ile ilgiliydi. Bakan Elvan, kendisine yöneltilen kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmaları hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“…
Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”
Bakan Elvan, bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını yineledi. Vatandaşların yönetemeyecekleri riskler almamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Uganda Finansal İstihbarat Kurumu’ndan merkezi hükümete kripto para düzenleme çağrısı!
Uganda yerel basınında çıkan haberlere göre Uganda Finansal İstihbarat Kurumu (FIA) Maliye Bakanlığı’ndan dijital para birimlerinin düzenlenebileceği yasal bir çerçeve oluşturmasını istiyor.
Uganda yerel medya kanalına göre teklif FIA Genel Direktörü Sydney Asubo tarafından sunuldu. Asubo ülkedeki kripto para operatörlerinin kayıtlarının tüm çabalara rağmen alınamadığını ve çoğunun yasadışı şekilde faaliyet gösteriklerini söyledi.
Kripto para birimlerinin düzenleme kapsamına alınması konusunda dünya çapında bir çalışma ve kutuplaşma var. Kripto savunucuları, yeni varlık sınıfının geleneksel ödeme sistemlerindeki fazlalıklardan kurtularak kurtuluş sağladığına inanırken, hükümet dijital para birimlerinin yasadışı parasal hareket için bir kanala tabi olduğunu savunuyor. Kriptonun doğası gereği bu ikinci iddia, kripto para birimlerinin yüksek şifreleme ile tasarlandığına ve işlemlerin anonim olduğuna kanıt oluşturuyor. Bu özelliği ile kripto para birimleri tehlikeli olabilecekleri gibi aslında yüksek fayda da sağlıyor.
FIA Genel Direktörü Sydney Asubo şunları kaydediyor:
“Kripto varlıklar hizmet sağlayıcıları, artık terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı en savunmasız kategori 16’da yer alıyor. Geçen yıl onlara kayıt olmaları için bir ay verdik, ancak sadece birkaçı yanıt verdi.”
Bir dizi insan, dünya dışı yatırım getirileri sunduğunu iddia eden piramit ve kripto para şirketleri tarafından kandırıldı. FIA, yatırımcılara doğru koruma sağlayabilmek için kripto para hizmet sağlayıcıların doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını öne sürüyor.
Kripto, dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı oranlarda katı bir duruşla karşılaştı. Nijerya, Hindistan ve Çin, kripto faaliyetlerini yasaklamakla ilgili manşetlere çıkan birkaç ülke arasında yer alıyor. Çin’den gelen son hareket, kripto para birimi ekosisteminde şok dalgalarına yol açtı ve hafta sonu küresel piyasa değerinde büyük düşüşe neden oldu.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Elon Musk’tan Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yeni açıklamalar!
Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalar ile kripto para piyasasını sallayan Elon Musk, piyasanın çöküşünde yatırımcılar tarafından ciddi şekilde suçlanmıştı. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarını eleştiren ve Tesla’nın bundan dolayı artık BTC ile ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Musk, sert eleştiriler almıştı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre geleneksel bankacılık sisteminin Bitcoin’den daha fazla enerji tükettiği ortaya konmuştu. Şimdi ünlü CEO’dan yeni açıklamalar geldi.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüğünü duyurdu. Yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
“Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını açıklamayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu yapmalarını isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.”
Toplantıyı organize edenin kendisi olduğunu açıklayan Michael Saylor da görüşme ile alakalı ifadelerde bulundu:
Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK
— Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021
“Dün Elon Musk ile Kuzey Amerika’daki önde gelen Bitcoin madencileri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığı teşvik etmek ve dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda girişimleri hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi’ni kurmakta karar kıldılar.”
Yapılan açıklamaların ardından Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. 36.000 dolar seviyelerinde olan BTC fiyatı 39.000 dolara kadar çıktı.
Elon Musk Bitcoin ile ilgili açıklamalarının ardından Dogecoin ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Musk, Dogecoin’in geliştirilmesi adına Twitter’dan bir duyuruda bulundu. Takipçilerini Dogecoin’in geliştirilmesi için GitHub ve Reddit’te fikir paylaşmaya çağırdı.
If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Alg proteinleri ile görme engelli bir insan, kısmi olarak görebiliyor!
Chiliz ve Bursaspor arasında anlaşma! Bursaspor taraftar tokenları yolda
Nasıl YouTuber Olunur?
Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
POCO F3 KUTU AÇILIŞI | Mavisine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.