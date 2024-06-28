YouTuber Luke Miani, yeni Snapdragon X Plus destekli Surface Laptop 7th Edition’ı, Apple’ın M2 çipine sahip MacBook Air modeli ile karşılaştırdı. Bu kapsamlı incelemede, iki cihazın performansı ve pil ömrü karşılaştırıldı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı ve bazı alanlarda M2 MacBook Air’in hala önde olduğunu gösterdi. Gelin bu ayrıntılı karşılaştırmaya birlikte göz atalım.

Snapdragon X Plus Apple M’den daha iyi

Luke Miani, makinelerin CPU kapasitelerini ölçmek için yaygın olarak kullanılan Cinebench yazılımını kullandı. Her iki cihazı da 10 dakika süreyle iki kez, toplamda 20 dakika boyunca test etti. Test sonuçları, Apple Silicon’un güç verimliliğinin hala Qualcomm’un yeni ürünlerine göre üstün olduğunu ortaya koydu. Bu test sırasında, M2 MacBook Air pilinin %10’unu kaybederken, Snapdragon X Plus destekli Surface Laptop 7th Edition’ın pili %35’e düştü. Bu, Surface Laptop’un enerji tüketiminin daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Pil kapasitelerine baktığımızda, iki cihaz arasında çok büyük bir fark bulunmuyor. M2 MacBook Air 52 Wh pille donatılmışken, Surface Laptop 7th Edition 54 Wh pille donatılmış. Ancak, test sırasında Snapdragon X Plus’ın önemli ölçüde daha fazla güç tüketmesi dikkat çekici. Ayrıca, Surface Laptop’un klavye alanı 45°C’ye ulaşırken, MacBook Air 36°C’de kaldı. Surface Laptop’un aktif bir soğutma mekanizmasına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Cinebench testlerinde Surface Laptop, M2 MacBook Air’e kıyasla önemli ölçüde daha yüksek puan aldı. Bu testlerde, M3 MacBook Air’ı bile geride bırakmayı başardı. Ancak, Snapdragon SoC’nin hala geliştirilmesi gereken bazı yönleri olduğu görülüyor.

Cinebench testleri, iki çip arasındaki güç verimliliği farkını vurgularken, Surface Laptop video akışı konusunda daha iyi bir performans sergiledi. Toplamda 7,5 saatlik video oynatma süresince, MacBook Air %36 pil ömrüne ulaşırken, Surface Laptop %12’de kaldı. Bu, Surface Laptop’un video izleme gibi günlük kullanımlarda daha uzun süre dayanabildiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Luke Miani’nin yaptığı bu kapsamlı testler, Snapdragon X Plus destekli Surface Laptop 7th Edition ve M2 MacBook Air arasında belirgin farklar olduğunu ortaya koyuyor. Performans testlerinde Surface Laptop daha yüksek puanlar almış olsa da, Apple Silicon’un güç verimliliği ve düşük ısınma gibi avantajları bulunuyor. Özellikle uzun süreli video izleme gibi kullanım senaryolarında Surface Laptop’un pil ömrü daha uzun süre dayanabiliyor. Ancak, Snapdragon SoC’nin gelecekteki güncellemelerle daha da iyileştirilmesi muhtemel. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hangi cihazın daha uygun olduğunu belirlemek için bu tür detaylı karşılaştırmaları dikkate almaları önemlidir.