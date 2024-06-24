Apple, yaptığı açıklamada, bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan iOS 18 ve macOS Sequoia işletim sistemlerinin üç önemli özelliğinin Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılamayacağını duyurdu. Bu özellikler, Intelligence, iPhone Yansıtma’dan macOS Sequoia’ya Yansıtma ve SharePlay Ekran Paylaşımı olarak sıralandı.

Bloomberg’in haberine göre, bu kararın arkasında Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki düzenleyici kaygılar yatıyor. DMA, büyük teknoloji şirketlerinin “geçit bekçisi” olarak hareket etmelerini önlemek ve rakip cihazlar ve ekosistemler arasında temel işlevlerin çalışmasını sağlamak amacıyla 2023 yılında kabul edildi. Teknoloji devi, DMA’nın birlikte çalışabilirlik gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek, bu nedenle özelliklerin AB’de kullanılamayacağını açıkladı.

iPhone Yansıtma: Bu özellik, kullanıcıların iPhone ekranlarını bir Mac’e kopyalamasına olanak tanıyor, böylece canlı etkileşimli içerik ve bildirimler Mac ekranında görüntülenebiliyor.

SharePlay Ekran Paylaşımı: FaceTime’ın bu geliştirilmiş ekran paylaşma özelliği, kullanıcıların bir arkadaşlarının cihazının kontrolünü ele almasına izin veriyor.

Her iki özellik de DMA’nın gereklilikleri nedeniyle AB’de geri tutulacak.

Cupertinolu firma, kullanıcı güvenliğini sağlarken bu özelliklerin nasıl sunulacağı konusunda AB ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu durum, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki AB tüketicilerinin bu yeni teknolojilere erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor. Özellikle, DMA kapsamındaki uyumluluk zorlukları tam olarak tanımlanmamış olsa da, Apple’ın kararı AB tüketicilerinde hayal kırıklığına ve düzenleyici incelemelerde tartışmalara yol açabilir.

Intelligence, AB dışında bu sonbaharda iOS 18 yüklü ABD İngilizcesi cihazlar için kullanıma sunulacak. Bu özellik, gelişmiş Siri yetenekleri gibi daha fazla özelliği içeren gelecekteki güncellemelerle genişletilecek.

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Öte yandan, Intelligence küresel olarak da bazı zorluklarla karşı karşıya. Örneğin, OpenAI’nin ChatGPT’sinin yasaklandığı Çin’de Apple, Baidu Inc. ve Alibaba Group Holding Ltd. gibi yerel şirketlerle işbirliği yapmayı planlıyor.

Bu özelliklerin AB’de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Apple’ın bu özellikleri AB’de sunmak için DMA’ya uymasının ne kadar süreceği de belirsizliğini koruyor. Apple, AB pazarına sunduğu ürün ve hizmetlerde uyumluluk sağlamak adına gerekli düzenlemeleri yapmayı sürdürecek.

Bu gelişmeler, teknoloji devinin küresel pazarlarda karşılaştığı düzenleyici zorlukları ve kullanıcı güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. AB’deki kullanıcılar, bu özelliklerin kullanıma sunulmasını beklerken, Apple’ın bu konudaki adımları merakla takip ediliyor.