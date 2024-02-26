Geçtiğimiz günlerde Geekbench kıyaslama platformunda görünen yeni bir Qualcomm çipi, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Qualcomm ZH-WXX model numarasıyla tanımlanan ve Snapdragon X Elite olarak bilinen bu çip, etkileyici performans ölçümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Tek çekirdekte 2574 puan ve çok çekirdekte 12562 puan alarak oldukça başarılı bir performans sergiledi. Bu çip, Microsoft Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışan, 4,01 GHz hızında 12 çekirdekli CPU ve 32 GB RAM ile donatılmış bir cihazda test edildi.

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Ekim 2023’te tanıtılan Snapdragon X Elite, Qualcomm’un özel tasarlanmış Oryon CPU’ya sahip en yeni çipi olarak öne çıkıyor. TSMC’nin 12 çekirdekli ve 64 bit mimariye sahip 4nm işlem düğümü üzerine inşa edilen bu çip, çift çekirdekli turbo frekansında 4,3 GHz’e kadar ulaşabilen bir performans sunuyor. Şirket, bu CPU’nun mobil bilgi işlem alanında öncü bir pozisyonda olduğunu ve rakiplerine göre iki kat daha fazla CPU performansı sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bu yüksek performans düzeyine enerjinin yalnızca üçte birini tüketerek ulaştığı belirtiliyor.

İçindekiler Snapdragon X Elite performans canavarı olacak

Snapdragon X Elite performans canavarı olacak

Snapdragon X Elite’in en dikkat çeken özelliklerinden biri yapay zeka işleme yetenekleri. Qualcomm, yapay zeka işlemede rakiplerine kıyasla 4,5 kat daha hızlı olduğunu ve karmaşık yapay zeka modellerini doğrudan cihaz üzerinde işleyebildiğini iddia ediyor. Bu yetenek, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra, çoklu görevleri geliştirir ve yapay zeka destekli asistanlar ile gelişmiş video konferans araçları gibi sezgisel özellikler sunar.

Qualcomm, Snapdragon X Elite’in performansı konusunda iddialı açıklamalarda bulunuyor. Şirket, çipin tek iş parçacıklı görevlerde Apple M2 Max ve Intel Core i7-1355U’yu geride bıraktığını belirtiyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite’in M2 Max’e göre tek iş parçacıklı görevlerde daha iyi performans gösterdiği ve %30 daha düşük güç tüketimiyle en yüksek performansı elde ettiği iddia ediliyor. Çok çekirdekli görevlerde ise M2’ye göre %50 daha hızlı olduğu söyleniyor.

Büyük bilgisayar üreticileri arasında, Dell, Acer, Honor, HP, Lenovo, Samsung ve ASUS gibi markaların, 2024 ortasından itibaren Snapdragon X Elite içeren dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca, Xiaomi’nin de Redmi G Pro 2024 serisinden bu çipi içeren yeni bir ince dizüstü bilgisayarını piyasaya süreceği bildiriliyor. Bu gelişmeler, Qualcomm’un mobil bilgi işlem alanında yeni bir dönem başlattığını ve daha yüksek performans ve verimlilik sunan çözümlerle pazarı şekillendirdiğini gösteriyor.