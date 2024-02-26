Xiaomi, Çin’de büyük ilgi gören ve merakla beklenen akıllı telefonu Xiaomi 14’ü sonunda küresel pazarlara sundu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan bu muhteşem cihaz, vaat ettiği üstün özelliklerle dikkat çekiyor. Xiaomi 14 Türkiye fiyatı da etkinlik sonrası açıklandı. Xiaomi 14 Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Eğer buradan ön sipariş ile satın alırsanız 49.599 TL’ye sahip olabiliyorsunuz.

Xiaomi 14 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Xiaomi 14, 3000 nit tepe parlaklığı, 1-120Hz yenileme hızı ve %93,3 ekran-gövde oranına sahip, 6,36 inçlik 1,5K OLED düz TCL C8 LTPO panele sahip. Bu özellikler, kullanıcılara benzersiz bir görsel deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Dolby Vision desteği ve DC karartma gibi özellikler, ekranın kalitesini daha da artırıyor.

Telefonun tasarımı da dikkat çekici. Yuvarlatılmış köşelere ve keskin kenarlara sahip düz bir yan çerçeveye sahip olan Xiaomi 14, tek elle kolay kullanım için optimize edilmiş 71,5 mm’lik ultra dar bir gövdeye sahip. Arkası buzlu camdan yapılan telefon, şık ve zarif bir görünüm sunuyor.

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Xiaomi 14, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini çalıştırıyor ve 4 nesil Android işletim sistemi güncellemesi ile birlikte 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Bu da kullanıcılarına güncel ve güvenli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Kızılötesi sensör artık arkadaki kamera alanında bulunuyor ve hoparlör açıklığı mikro yarıklı gizli bir tasarıma dönüştürülmüş durumda. Ayrıca, telefonun üstünde bulunan mikrofon kulaklık alanında gizlenmiş. Bu detaylar, telefonun şık tasarımını bozmadan işlevselliği artırıyor.

Dayanıklılık konusunda da geri kalmayan Xiaomi 14, IP68 derecesine sahip, yani toza ve suya karşı dayanıklı. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını daha güvenle kullanmalarını sağlıyor.

Performans açısından da iddialı olan Xiaomi 14, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, IceLoop soğutma sistemi sayesinde daha stabil bir performans sunmayı vaat ediyor.

Kamera konusunda da etkileyici olan Xiaomi 14, Leica ile iş birliği yaparak kullanıcılarına üçlü arka kamera sistemi sunuyor. Bu sistemde 50MP 1/1,31″ 1,2μm büyük Light Fusion 900 görüntü sensörü, ultra geniş kamera ve telefoto kamera bulunuyor. Bu da kullanıcıların çeşitli çekim deneyimleri yaşamasını sağlıyor.

Güç konusunda da sınıfının en iyilerinden olan Xiaomi 14, 4610mAh yüksek yoğunluklu silikon pili ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Ayrıca, 90W kablolu şarj ile sadece 31 dakikada %100’e ulaşabilme imkanı sunuyor.

Xiaomi 14 teknik özellikleri