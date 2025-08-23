Qualcomm, giyilebilir teknoloji alanındaki en yeni çözümleri olan Snapdragon W5+ Gen 2 ve Snapdragon W5 Gen 2 işlemcilerini duyurdu. Made by Google etkinliğinde tanıtılan yeni işlemciler, aynı zamanda Pixel Watch 4 modeline de güç veriyor. Şirket, bu platformların bağlantı, verimlilik ve güvenlik tarafında önemli yenilikler sunduğunu belirtiyor. Snapdragon W5+ Gen 2 ve Snapdragon W5 Gen 2 özellikleri neler?

Snapdragon W5+ Gen 2: Düşük güç tüketimi ve uydu bağlantısı

Snapdragon W5+ Gen 2, özellikle düşük güç tüketimini optimize eden yardımcı bir eş işlemciye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sayede akıllı saat üreticilerine daha uzun pil ömrü ve daha esnek tasarım seçenekleri sunuluyor.

Platform, ilk kez giyilebilir cihazlara uydu iletişimi desteği kazandırıyor. Skylo’nun Narrowband Non-Terrestrial Network çözümü sayesinde, mobil ağ veya Wi-Fi bağlantısının olmadığı bölgelerde bile acil mesaj gönderip almak mümkün hale geliyor. Bu özellik, özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenler veya sık seyahat eden kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, 4nm üretim süreciyle gelen işlemci, Location Machine Learning 3.0 teknolojisiyle GPS doğruluğunu önceki nesillere göre yüzde 50’ye kadar artırıyor. Optimize edilen RF Front End bileşeni ise hem daha küçük donanım boyutları hem de yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak daha ince ve dayanıklı saat tasarımlarının önünü açıyor.

Snapdragon W5 Gen 2: Pixel Watch 4’ün kalbinde

Serinin diğer üyesi Snapdragon W5 Gen 2, W5+ modelinden farklı olarak yardımcı eş işlemciye sahip değil. Bu durum üreticilere daha uygun maliyetli, ancak performanslı bir seçenek sunuyor.

İlk olarak Pixel Watch 4’te kullanılan bu platform, Wear OS 6 işletim sistemiyle birlikte çoklu cihaz deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Qualcomm, bu çözümle hem yüksek performansı hem de güç verimliliğini aynı potada sunduğunu belirtiyor.

Uydu bağlantısının giyilebilir cihazlara taşınması, akıllı saatlerin yalnızca sağlık ve bildirim cihazı olmaktan çıkıp acil durumlarda güvenlik sağlayan bir araca dönüşmesinin önünü açıyor. Qualcomm’un Google ve Skylo ile yaptığı iş birliği, akıllı saatlerde güvenlik ve iletişim özelliklerinin gelecekte nasıl evrileceğine dair güçlü ipuçları veriyor.

Sizce Snapdragon W5+ Gen 2 ve Snapdragon W5 Gen 2 platformları giyilebilir teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir mi?