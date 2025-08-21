Google, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte yeni amiral gemisi olan Google Pixel 10 serisini tanıttı. Teknolojiyle yakından ilgili okurlarımız, Google’ın Pixel telefonlarının performans konusunda her nesilde rakiplerinden biraz daha geride olduğunu hatırlayacaktır. Fakat şirket Pixel 10 serisiyle bunu değiştirmek istiyor. Peki Google Pixel 10 işlemcisi Tensor G5 neler sunuyor? İşte Google Tensor G5 hakkında merak edilenler.

Google Tensor G5 işlemcisi çıktı! Pixel 10 serisinin kalbinde neler var?

Google Pixel 10 serisi ile birlikte tanıtılan Tensor G5 işlemcisi, markanın bugüne kadar geliştirdiği en iddialı çip olarak öne çıkıyor. Şimdiye kadar Samsung ile ortaklaşa üretilen Tensor serisi, bu kez TSMC’nin 3nm üretim süreci ile karşımıza çıkıyor. Bu değişiklik, Google için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor çünkü TSMC, verimlilik ve güç tüketimi konularında Samsung’a kıyasla daha başarılı bir üretici olarak biliniyor.

Tensor G5’in getirdiği en dikkat çekici yeniliklerden biri, daha serin çalışan ve daha verimli bir yapı sunması. Google, Pixel 10 serisinin “30+ saatlik” pil ömrü vaat ettiğini açıklıyor. Bu artış yalnızca batarya kapasitesiyle değil, aynı zamanda Tensor G5’in güç tüketimindeki iyileştirmelerle de sağlanıyor.

Önceki Pixel modellerinde sıkça dile getirilen ısınma sorunları artık Tensor G5 ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Google, yeni nesil grafit tabanlı soğutma çözümleri ve Pro modellerde buhar odalı (vapor chamber) sistemler kullanarak çipin daha yüksek hızlarda daha stabil çalışabileceğini iddia ediyor. Bu sayede kullanıcılar, yoğun oyunlarda ve çoklu görevlerde daha kararlı bir deneyim yaşayabilecek.

CPU ve GPU mimarisi nasıl?

Tensor G5’in işlemci düzeni, 1 büyük çekirdek, 5 orta çekirdek ve 2 küçük çekirdek yapısıyla dikkat çekiyor. Bu, önceki nesildeki 1-3-4 diziliminden farklı olarak çok çekirdekli performansta %34’e varan artış sağlıyor. Google açıklamadı ancak, anladığımız kadarıyla Cortex-X4, Cortex-A725 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşan yapı, özellikle orta seviye çekirdeklerin artışıyla günlük kullanımda akıcılığı artırıyor.

Ancak grafik tarafında Google’ın sessiz kalması dikkat çekici. Sızıntılara göre Tensor G5, Imagination DXT-48-1536 GPU kullanıyor olabilir. Bu, Tensor serisinin Arm Mali GPU’dan ayrılıp farklı bir grafik mimarisine geçiş yaptığını gösteriyor.

Ancak bu GPU’da ray tracing desteği bulunmuyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 2’den beri Qualcomm işlemciler bu desteği sunuyor. Bu sayede oyunlarda grafikler çok daha etkileyici oluyor. Yine de Pixel telefonlar bir oyuncu telefonu olma iddiasına sahip değil, bu nedenle Google’ın GPU konusunda çok büyük bir atılım yapmaması normal diyebiliriz.

Yapay zekâ ve görüntü işleme yetenekleri iyileşmiş

Google’ın Tensor serisinin en büyük fark yarattığı alanlardan biri yapay zekâ. Tensor G5’in TPU’su, %60 daha güçlü hale getirilmiş durumda. Yeni mimari sayesinde “Matruşka Transformer” adı verilen yapay zekâ modeli kullanılıyor.

Bu model, küçük ve hızlı çalışan bir yapının, büyük ve detaylı bir modelin içinde çalışabilmesini sağlıyor. Bu da cihazın aynı anda daha hızlı, daha az enerji harcayan yapay zekâ işlemleri yapmasını mümkün kılıyor.

Bu gelişmeler, Pixel 10 serisine özel birçok özelliği beraberinde getiriyor: 100x Pro Res Zoom, gerçek zamanlı sesli çeviriler, kişisel günlük (Personal Journal) uygulaması, gelişmiş Magic Cue ve daha fazlası. Ayrıca kamera tarafında yeni ISP, düşük ışıkta bulanıklığı azaltıyor ve 4K/30fps videolarda varsayılan olarak 10-bit HDR desteği sunuyor.

Bağlantı ve modem iyileştirmeleri de var

Tensor serisinin ilk nesillerinde sıkça dile getirilen bağlantı sorunları, Pixel 9 ile birlikte kullanılan Samsung üretimi Exynos Modem 5400 sayesinde çözülmüştü.

Pixel 10’da da aynı modem korunuyor ancak yazılım optimizasyonlarıyla daha istikrarlı bir deneyim sunuluyor. Bu da daha hızlı ve kararlı bir mobil veri performansı anlamına geliyor.

Tensor G5 hakkında merak edilen her şeyin cevabı

TSMC üretimi 3nm işlemci – Daha verimli ve daha az ısınan bir yapı.

– Daha verimli ve daha az ısınan bir yapı. Yeni CPU düzeni – 1 büyük, 5 orta, 2 küçük çekirdek ile %34’e varan performans artışı.

– 1 büyük, 5 orta, 2 küçük çekirdek ile %34’e varan performans artışı. Isı yönetimi – Grafit tabanlı ve buhar odacıklı soğutma sistemleri.

– Grafit tabanlı ve buhar odacıklı soğutma sistemleri. GPU – Muhtemelen Imagination DXT serisi, ray tracing desteği yok.

– Muhtemelen Imagination DXT serisi, ray tracing desteği yok. Yapay zekâ – TPU %60 daha güçlü, Matruşka Transformer modeli ile daha verimli.

– TPU %60 daha güçlü, Matruşka Transformer modeli ile daha verimli. Kamera – Yeni ISP ile düşük ışıkta daha net videolar ve varsayılan 10-bit HDR.

– Yeni ISP ile düşük ışıkta daha net videolar ve varsayılan 10-bit HDR. Pil ömrü – Pixel 10 serisi için 30+ saatlik kullanım süresi.

– Pixel 10 serisi için 30+ saatlik kullanım süresi. Bağlantı – Exynos Modem 5400 + yazılım optimizasyonları.

Peki sizce Google’ın Tensor G5 hamlesi, Pixel 10 serisini rakiplerinin önüne geçirmeye yeter mi? Yoksa Snapdragon ve Apple A serisi işlemcilerin gerisinde mi kalacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.