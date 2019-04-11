Snapdragon 865 yonga seti LPDDR5 RAM ile gelecek

Qualcomm Snapdragon 855, bu yıl piyasaya çıkan amiral gemileri için üst seviye bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir süre önce şirket iki yeni orta seviye yonga seti modelini tanıtmıştı. Bunlar Snapdragon 665 ve Snapdragon 730/730G.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A serisi rehberi: Galaxy A10’dan A90’a tüm modeller!

Qualcomm tarafından yakın zamanda detaylar açıklanabilir!

Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865 için çalışmalara başladı. SM8250 model numarasına sahip bu modelin kod adı “Project Kona” olarak belirlenmiş. Kona Hawaii adalarına atıf yapan bir isimdir. Hatırlarsanız şirket, Teknoloji Zirvesini Hawaii’de yapmıştı.

Snapdragon 865 yonga seti hakkında fazla bir şey bilinmemekle birlikte chipsetin LPDDR5 RAM desteği ile birlikte geleceği söyleniyor. Şirket, Windows cihazları için yüksek kaliteli çip Snapdragon 8cx hala LPDDR4X kullanıyor. Şirket zaten dahili olarak yeni SM8250 örneklerine sahip ve LPDDR5 bellek ile bağlantılı olarak test ediyor. Yakın zamanda bu işlemci ile ilgili detaylı bilgiler gelecektir.