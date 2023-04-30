Snapdragon 8 Gen 2 ile oldukça iyi bir ivme yakalayan Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisiyle de bunu sürdürecek gibi görünüyor. Xiaomi’ye ait olduğu söylenen bir mühendislik örneği, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle performans testlerinde boy gösterdi. Cihazın aldığı skorlar, Apple 16 Bionic’e bile nal toplatan cinsten! Qualcomm nihayet Apple’ın önüne geçecek!

Snapdragon 8 Gen 3 Rekorların İşlemcisi Olacak!

Xiaomi’nin Snapdragon 8 Gen 3 ile donatıldığı söylenen mühendislik örneği, Geekbench’in tekli çekirdek testinden 2563 puan almış durumda. Bu skor, birçok orta seviye işlemcinin çoklu çekirdek skorundan bile yüksek.

Snapdragon 8 Gen 3’ün Geekbench’in çoklu çekirdek testinden aldığı skor ise 7256 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu skor ise gerçekten dudak uçuklatıyor. Öyle ki, bu skorun neredeyse Apple’ın M1 işlemcileriyle yarışır bir başarı olduğunu görüyoruz.

GPU konusunda Snapdragon 8 Gen 2 ile oldukça iyi bir atılım yapan Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’teki GPU biriminde de aynı başarıyı gösterecek. İşlemcinin Geekbench’in GPU testinden aldığı 8621 puanlık skor da bunu kanıtlıyor.

Cihazın AnTuTu performans testi sonuçlarının da aşağı kalır yanı yok. Xiaomi’nin mühendislik örneği, AnTuTu V9’da 1.700.000’den fazla puan alarak 2.000.000 eşiğine yaklaşan ilk model olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu puana yaklaşabilen başka bir telefon olmamıştı.

AnTuTu V9 testinden 1.712.271 puan alan mühendislik örneği, özellikle CPU ve GPU testinden aldığı sırasıyla 331.292 ve 853.295 puan ile bir rekora imza atmış durumda. Cihazın diğer kategorilerde aldığı puanlar da çok etkileyici.

Weibo’daki sızıntılarıyla ünlenen Digital Chat Station, geçtiğimiz hafta Snapdragon 8 Gen 3’ün dört adet Cortex-A720 ve iki adet Cortex-A520 çekirdeği ile birlikte ana performans çekirdekleri için iki adet Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacağını açıklamıştı. Qualcomm’un birçok nesilde yalnızca bir tane “ana performans” çekirdeğine bağlı kalması nedeniyle bu ilgi çekici.

Birden çok ana performans işlemcisi kullanılması çoklu çekirdek performansını artırmaya yardımcı olsa da, artan güç tüketimi üreticilerin verimlilik sorunlarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Bununla birlikte birden çok performans çekirdeği beraberinde ısıyı da getireceği için yeni amiral gemilerinde daha yaratıcı soğutma çözümleri kullanılması gerekebilir.

Her ne kadar Qualcomm’un yeni yonga setinde deneyeceği iddia edilen işlemci kurulumu bazı sorunları beraberinde getirebilecek olsa da, bu yonga setinin güç konusunda neredeyse bilgisayarlarla yarışabileceğini görmek mümkün. Snapdragon 8 Gen 3 sayesinde akıllı telefonlarda donanım konusunda yeni bir dönem başlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un yeni canavarı ne kadar güçlü olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!