Qualcomm’un bu yıl sonuna doğru tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin çekirdek yapılandırması oldukça tartışmalı bir konu. Bir sızıntı, işlemcinin 1+5+2 kurulumunda sekiz çekirdeğe sahip olacağını söylerken, diğeri 1+3+2+2 düzenine ayırdı. Şimdiyse üçüncü bir yapılandırma mücadeleye girdi. Sonuncusu en iddialı olanı!

Snapdragon 8 Gen 3 Detayları Netleşirken Daha Karmaşık Hale Geliyor!

Weibo’daki sızıntılarıyla ünlenen Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3’ün dört adet Cortex-A720 ve iki adet Cortex-A520 çekirdeği ile birlikte ana performans çekirdekleri için iki adet Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacağını söylüyor. Qualcomm’un birçok nesilde yalnızca bir tane “ana performans” çekirdeğine bağlı kalması nedeniyle bu ilgi çekici.

Birden çok ana performans işlemcisi kullanılması çoklu çekirdek performansını artırmaya yardımcı olsa da, artan güç tüketimi üreticilerin verimlilik sorunlarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Bununla birlikte birden çok performans çekirdeği beraberinde ısıyı da getireceği için yeni amiral gemilerinde daha yaratıcı soğutma çözümleri kullanılması gerekebilir.

Bahsi geçen iki performans çekirdeğine sahip Snapdragon 8 Gen 3 varyantı tabletler için ayrılmış olabilir. Zira tabletlerin yüzey alanı olarak telefonlardan çok daha büyük ve pasif soğutma tabletlerde akıllı telefonlara kıyasla çok daha iyi. Eğer bu gerçek olursa, Snapdragon 8 Gen 3 iki farklı sürümle gelecek demektir.

Alternatif olarak, bu işlemci laboratuvardan hiç çıkmayacak bir prototip de olabilir. Bu model, 2+6 konfigürasyonlu Nuvia markalı sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip olacağı söylenen Snapdragon 8 Gen 4 için zemin hazırlayabilir. Öte yandan, birden fazla Cortex-X çekirdeğini yonga setine koymaya çalışan tek şirket Qualcomm değil. 2025’te çıkacak Exynos 2500’de bunlardan dört tane olacağı söyleniyor.

Dimensity 9300 ise, tek bir Cortex-X4 çekirdeğinden gücünü alacak gibi duruyor. Vivo işbirliğiyle üretileceği söylenen bu işlemci, görüntü işleme ve güç verimliliği konusunda Snapdragon işlemcilere ve Apple’ın Bionic serisine ders verebilir.

Görüntü işleme ve akıllı telefonlarda uzman olan Vivo ile, bir süredir Qualcomm’a soğuk terler döktüren MediaTek’in işbirliğiyle üretileceği söylenen Dimensity 9300, geçmiş facialardan kurtulan ve yeniden ayağa kalkan Qualcomm’a güçlü bir darbe vurabilir.

Bu rekabet, her iki çipin de önemli performans iyileştirmeleri ve optimizasyonları sunmasıyla tüketicilere daha da iyi mobil cihazlar getirmeyi vaat ediyor. Henüz bu işlemcilerin detayları çok net olmasa da, mobil yonga seti pazarında yeni bir döneme girdiğimiz ve bu dönemde rekabetin kıran kırana geçeceği kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm işlemci yarışında Snapdragon 8 Gen 3 ile nasıl bir performans gösterecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!