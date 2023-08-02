Son birkaç ay içinde, Snapdragon 8 Gen 3 ile ilgili birçok rapor ortaya çıktı. Qualcomm, bu yeni nesil amiral gemisi yonga setinin duyuru tarihini resmi olarak açıkladı. Eğer bilmiyorsanız, bu yılın Snapdragon Zirvesi 24 Ekim’de gerçekleşecek, ve bu etkinlikte 3. Nesil açıklanacak.

Snapdragon 8 Gen 3’ün özelliklerini görmek için beklemek zorunda değilsiniz. Yonga seti, Geekbench listesinde ortaya çıktı, ve bu liste Qualcomm’un kullanacağı yapılandırmayı açıklıyor.

Geekbench listesi ayrıca, önceki nesillere kıyasla ne kadar iyi olabileceğini anlamanızı sağlayacak performans puanlarını da sunuyor. Geçmiş raporlar, 8. Nesil’in 1 + 5 + 2 düzenine sahip üç kümeli bir işlemciye sahip olacağını ima etmişti. Hatta bazıları, SoC’un 1 + 3 + 2 + 2 konfigürasyonuna sahip beş orta çekirdekli bir yapıya sahip olacağını düşündürdü. Geekbench listesi nihayet işlemci yapılandırmasının ne olduğunu gösterdi.

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Yukarıdaki görüntüden de görebileceğiniz gibi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gerçekten dört kümeli bir yapıya sahip. Bu, 1 + 3 + 2 + 2 konfigürasyonuna sahip olduğu anlamına gelir. Yani önceki raporlar doğruydu. Saat hızı açısından çekirdekler şu şekilde yapılandırılmıştır:

1 adet 3,3 GHz süper çekirdek

3 adet 3,15 GHz A720 büyük çekirdek

2 adet 2,96 GHz A720 büyük çekirdek

2 adet 2,27 GHz A520 küçük çekirdek

GPU tarafında, Geekbench listesi Snapdragon 8 Gen 3’ün Adreno 750 GPU’ya sahip olduğunu doğruladı. Ancak GPU’nun saat hızı veya performans puanı hakkında belirli bir bilgi sağlamadı. Bu yüzden oyun performansının ne kadar iyi olacağını anlamak için daha fazla rapora ihtiyaç duyulacak.

Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdekli testte 2.231 puan aldı ve çok çekirdekli testte 6.661 puan aldı. Bu sayıları kullanarak yeni yonga setinin performans sıçramasını karşılaştırabiliriz.

Daha önce, Snapdragon 8 Gen 3’ün yarı iletken şirketi TSMC tarafından en az %11 performans artışı vaat edildi. Şirket, daha verimli olan gelişmiş N4P üretim sürecini kullandı, bu da N5 teknolojisinden daha iyiydi. Performans puanlarına göre, TSMC’nin bu vaadi yerine getirdiği görülüyor!

Özellikle, Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdek açısından %10 ve çok çekirdek açısından %20 performans artışı sağlıyor. Bu nesiller arası bir yükseltme için oldukça etkileyici. Bununla birlikte, yonga seti, çok çekirdekli testlerde Apple’ın A16 Bionic yonga setine karşı hala geride kalıyor; A16 Bionic tek çekirdekli testte 1.887, çok çekirdekli testte ise 5.455 puan alıyor.

Ancak, yonga setinin performans puanları göz önüne alındığında, daha akıcı ve yeniden tanımlanmış bir gerçek dünya akıllı telefon deneyimi sunması bekleniyor.