MediaTek; Dimensity 6020 ve 6080 SoC’lerin piyasaya sürülmesinin ardından, Dimensity 6000 serisinde MediaTek Dimensity 6100+ yonga setini tanıttı. Bu SoC, 140 MHz’e kadar 2CC 5G Carrier Aggregation ile 3GPP Release 16 standardını destekleyen gelişmiş bir 5G modemi entegre ediyor ve güç tasarrufu için MediaTek UltraSave 3.0+ teknolojisi ile geliyor.

6100+, iki Arm Cortex-A76 büyük çekirdeğe ve altı Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip ve yapay zeka destekli kameraları, 10 bit ekranları, olağanüstü UX ve GPU performansını ve zengin G/Ç özelliklerini destekliyor.

MediaTek, Dimensity 9000 serisinin amiral gemisi akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlandığını, Dimensity 8000 ailesinin premium mobil cihazları hedeflediğini, Dimensity 7000 serisinin şirketin yüksek teknolojili cihaz serisini genişlettiğini ve yeni Dimensity 6000 serisinin artık üst düzey özellikleri demokratikleştireceğini belirtti.

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Şirket, Dimensity 6100+ SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefonların 2023’ün üçüncü çeyreğinde satışa sunulacağını söyledi.

Lansman hakkında yorum yapan MediaTek’in Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı CH Chen şunları söyledi:

Gelişmekte olan pazarlar 5G ağlarını hızlı bir şekilde kullanıma sunmaya devam ederken ve gelişmiş pazarlardaki operatörler tüketicileri 4G LTE’den 5G’ye geçişi bitirmek için çalışırken, yeni-nesil bağlantıya sahip artan sayıda ana akım mobil cihaza hitap eden yonga setlerine hiç bu kadar hayati bir ihtiyaç olmamıştı. MediaTek Dimensity 6000 serisi, performansı artıran, güç verimliliğini artıran ve malzeme maliyetlerini azaltan etkileyici yükseltmelerle cihaz üreticilerinin eğrinin önünde kalmasını mümkün kılar.