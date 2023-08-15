Qualcomm, bu yıl Snapdragon Zirvesi’nde Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik, 24 Ekim’de Hawaii’de gerçekleşecek. Qualcomm, yonga setini resmi olarak duyurduktan sonra, 2024’ün başlarında yonga setinin desteklediği amiral gemisi telefonları görmeye başlayacağız.

Ancak, dikkate alınması gereken bir husus, 2024 amiral gemisi telefonlarının tamamının Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmeyebileceğidir. Daha önce belirttiğim gibi, Qualcomm’un önceki nesil amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2, rakiplerine kıyasla daha yüksek maliyetli bir seçenek sunuyor. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse, Snapdragon 8 Gen 3’ün fiyatı, Apple’ın A16 Bionic yonga setinden daha yüksek olabilir.

Snapdragon 8 Gen 2’nin yüksek maliyeti, üreticilerin amiral gemisi telefonlarını rekabetçi bir fiyatla sunmalarını zorlaştırdı. Benzer bir trendin, Snapdragon 8 Gen 3 için de geçerli olabileceği görünüyor.

Digital Chat Station’ın raporuna göre, Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3’ü beklenenden daha yüksek bir fiyatla piyasaya sürebilir. Şu anda Snapdragon 8 Gen 2’nin birim başına maliyeti yaklaşık 160 ABD doları seviyesindedir. Eğer 8. Nesil 3 daha yüksek bir fiyatla gelirse, muhtemelen 200 dolar veya daha fazlası olacaktır.

Bu fiyat artışı, bazı üreticilerin 2024 cihazlarının sadece belirli versiyonlarında yeni nesil yonga setine yer vermelerine neden olabilir. Muhtemelen cihazların Ultra/Pro/Plus gibi üst versiyonları Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecektir. Diğer taraftan, standart sürümler muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle gelecektir.

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Üreticiler ayrıca MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 9300’ü de tercih edebilirler. Henüz kesin bir fiyat bilgisi olmasa da, Snapdragon 8 Gen 3 kadar yüksek bir maliyet beklenmiyor. Bu tür durumları önceden de gördük. Örneğin, Vivo ve Oppo gibi üreticiler, standart sürümlerinde Snapdragon yerine Dimensity amiral gemisi yonga setini kullanmayı tercih ettiler.