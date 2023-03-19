Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 Ultra ile beraber Türkiye’de resmi olarak sadece iki model Snapdragon 8 Gen 2 kullanan telefon bulunuyor. Performans noktasındaki avantajlarını meraj eden Aydoğan ise bu videoda Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12 Pro ile beraber Snapdragon’un 8 serisi yeni jenerasyonlarını karşılaştırdı.

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Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12 Pro telefonları inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye‘den temin edilmiştir.

Qualcomm kanadı Snapdragon 888’in ardından yeni jenerasyona geçiş yaparak isim değişikliğine gitmişti. 800 serisi olarak bildiğimiz tepe işlemci serisi “8 Gen” olarak adlandırılırken, 8 jenerasyonlarında ikinci nesile geldik. Peki ilk nesil ile ikinci nesilin farkı nasıl? Bunu merak eden Aydoğan bir yıl boyunca kullandığı Snapdragon 8 Gen 1 kullanan Xiaomi 12 Pro ve daha önce incelemek için kullandığı Snapdragon 8+ Gen 1 kullanan Xiaomi 12T Pro ile yeni piyasaya giriş yapan ve Snapdragon 8 Gen 2’li Xiaomi 13 Pro’yu sentetik testler ile karşılaştırıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri;

İşlemci Yapısı: 1x 3,2 Ghz Cortex-X3 + 2x 2,8 Ghz Cortex-A715 + 2x 2,8 Ghz Cortex A-710 3x 2 Ghz Cortex-A510

1x 3,2 Ghz Cortex-X3 + 2x 2,8 Ghz Cortex-A715 + 2x 2,8 Ghz Cortex A-710 3x 2 Ghz Cortex-A510 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Işın İzleme: Var

Var Vulkan: v1.3

v1.3 Bellek: LPDDR5x (4200 Mhz)

LPDDR5x (4200 Mhz) Depolama: UFS 4.0

UFS 4.0 Kablosuz: Qualcomm FastConnect 7800

Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e, Wi-Fi 7

Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e, Wi-Fi 7 Maksimum Ağ Hızı: 5,8 Ghz

5,8 Ghz Bluetooth: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 5G Modem: Snapdragon X70

Snapdragon X70 5G Hızı: 10 Gbps İndirme / 3,5 Gbps Yükleme

Snapdragon 8+ Gen 1 özellikleri;

İşlemci Yapısı: 1x 3,19 Ghz Cortex-X2 + 3x 2,75 Ghz Cortex-A710 + 4x 2 Ghz Cortex-A510

1x 3,19 Ghz Cortex-X2 + 3x 2,75 Ghz Cortex-A710 + 4x 2 Ghz Cortex-A510 Grafik: Adreno 730

Adreno 730 Işın İzleme: Yok

Yok Vulkan: v1.1

v1.1 Bellek: LPDDR5 (3200 Mhz)

LPDDR5 (3200 Mhz) Depolama: UFS 3.1

UFS 3.1 Kablosuz: Qualcomm FastConnect 6900

Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e

Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e Maksimum Ağ Hızı: 3,6 Ghz

3,6 Ghz Bluetooth: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 5G Modem: Snapdragon X65

Snapdragon X65 5G Hızı: 10 Gbps İndirme

Snapdragon 8 Gen 1 özellikleri;

İşlemci Yapısı: 1x 3 Ghz Cortex-X2 + 3x 2,5 Ghz Cortex-A710 + 4x 1,8 Ghz Cortex-A510

1x 3 Ghz Cortex-X2 + 3x 2,5 Ghz Cortex-A710 + 4x 1,8 Ghz Cortex-A510 Grafik: Adreno 730

Adreno 730 Işın İzleme: Yok

Yok Vulkan: v1.1

v1.1 Bellek: LPDDR5 (3200 Mhz)

LPDDR5 (3200 Mhz) Depolama: UFS 3.1

UFS 3.1 Kablosuz: Qualcomm FastConnect 6900

Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e

Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e Maksimum Ağ Hızı: 3,6 Ghz

3,6 Ghz Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 5G Modem: Snapdragon X65

Snapdragon X65 5G Hızı: 10 Gbps İndirme