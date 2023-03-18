Xiaomi 13 Pro incelemesi öncesi markanın en güçlü amiral gemisinin kamera performansına göz atıyoruz.
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Xiaomi 13 Pro Nasıl Fotoğraf ve Video Çekiyor?
Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Pro özellikleri;
- Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4820 mAh
- Şarj: 120 Watt
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