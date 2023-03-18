Xiaomi 13 Pro incelemesi öncesi markanın en güçlü amiral gemisinin kamera performansına göz atıyoruz.

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Not: Bu videoda kullanılan Xiaomi 13 Pro modeli inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162.9 x 74.6 x 8.4 mm

162.9 x 74.6 x 8.4 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Ekran: 6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,73 inç QHD+ AMOLED, 12 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3 Batarya: 4820 mAh

4820 mAh Şarj: 120 Watt