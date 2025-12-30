Türk Dil Kurumu, 2025 yılına damga vuran kavramı resmen açıkladı. Dijital çağın alışkanlıklarını ve toplumsal reflekslerini merkezine alan bu tercih, yalnızca bir kelime seçimi olmanın ötesine geçerek günümüz davranış biçimlerine dair güçlü bir mesaj verdi. İşte TDK 2025 yılın kelimesi!

Türk Dil Kurumu, 2025 için yılın kelimesini seçti!

Türk Dil Kurumu, 2025 yılının kelimesini belirlerken toplumun geniş kesimlerini sürece dahil etti. Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı oylama sonucunda “dijital vicdan” kavramı yılın kelimesi seçildi. Bu sonuç, dijital dünyanın bireyler üzerindeki etkisinin artık yalnızca teknoloji başlığı altında değil, etik ve sorumluluk boyutuyla da ele alındığını gösteriyor.

TDK tarafından öne çıkarılan bu kavram, özellikle sosyal medya çağında yaygınlaşan “duyarlılık gösterme” biçimlerine eleştirel bir bakış sunuyor. Dijital platformlarda yapılan paylaşımlar, beğeniler ve yorumlar; gerçek hayattaki sorumlulukların yerini alıyormuş gibi algılanabiliyor. İşte bu kırılma noktası, kavramın neden bu kadar güçlü bulunduğunu açıklıyor.

Türk Dil Kurumu, yılın kelimesi seçimleriyle yalnızca dilin evrimini değil, toplumun düşünme biçimini de kayıt altına almayı amaçlıyor. “Dijital vicdan” tercihi, bireysel farkındalık ile eylem arasındaki mesafenin giderek açıldığına dikkat çeken sembolik bir uyarı niteliği taşıyor.

Türk Dil Kurumu yılın kelimesi Dijital Vicdan ne demek?

Türk Dil Kurumu tanımına göre ele alındığında dijital vicdan, bireyin dijital ortamda sergilediği duyarlılığın çoğu zaman gerçek hayattaki sorumluluklara dönüşmemesini ifade eden bir kavramdır. Kısacası, bir konuda “paylaşmak” ya da “tepki göstermek”, o sorumluluğu yerine getirmiş olma hissi yaratır.

TDK, “dijital vicdan”ı yalnızca bir eleştiri değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısı olarak konumlandırıyor. Gerçek duyarlılığın, ekranla sınırlı kalmadığında anlam kazandığı vurgulanıyor. Bu da kavramın neden geniş kitleler tarafından sahiplenildiğini açıkça ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TDK tarafından 2025'in kelimesi olarak seçilen "dijital vicdan", sizce günümüz toplumunu doğru şekilde yansıtıyor mu?