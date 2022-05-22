Qualcomm, Android cephesinde birçok amiral gemisi modelde kullanılan ve Samsung’un çip fabrikalarında üretilen Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemcileri ile ısınma ve güç verimliliği gibi bazı konularda sıkıntı yaşamıştı. Qualcomm’daki gerilemeyi fırsat bilen MediaTek ise Dimensity işlemcileri ile mobil işlemci pazarındaki payını önemli ölçüde artırmıştı. Hatta Dimensity 9000 işlemcisi, Apple’ın en güçlüsü olan A15 Bionic işlemcisine kafa tutan bir performans sergilemiş ve OPPO Find X5 Pro gibi bazı amiral gemisi modellerde yer almıştı. Qualcomm tarafının yeni üst seviye işlemcisi olan ve Samsung yerine TSMC’nin üretim tesislerinde üretileceği açıklanan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini duyurmasının ardından mobil işlemci pazarında kartlar yeniden dağıtılabilir. Son gelen haberler, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 8+ Gen 1’in bazı konularda A15 Bionic’in üzerinde bir performans sergilediğini gösteriyor!

Performans ve Güç Verimliliği Artıyor!

Akıllı telefonlar, önceki yıllara göre birçok konuda önemli geliştirmeler sunsa da bu konuda en yavaş ilerleyen teknolojinin cihazlarda kullanılan batarya teknolojisi olduğunu söylemek mümkün. Birçok konuda devrim niteliğinde geliştirmeler olurken, batarya konusu oldukça geride kalmış durumda. Öyle ki, pil konusunda yapılan iyileştirmelerin çoğu cihazların büyüyen ölçüleri nedeniyle artan pil kapasitesi sayesinde yapılabiliyor. Bu nedenle cihazlarda kullanılan işlemcilerde güç verimliliğinin oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün.

Qualcomm tarafı da yeni amiral gemisi işlemcisinde bu konuda önceki nesile göre %30’a varan oranlarda iyileştirme olduğunu ifade ediyor.

Ancak tek geliştirme bu yonga setinin güç verimliliğinde değil. Qualcomm’un iddiasına göre bu yonga seti önceki nesile göre hem CPU (Merkezi İşleme Birimi) hem de GPU (Grafik İşleme Ünitesi) alanında %10’a varan iyileşme sunuyor. Bunun artan CPU ve GPU saat hızlarıyla alakalı olduğu söylenebilir. Yeni yonga setinde bulunan CPU, artık 3.2 GHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşabiliyor.

Sunum sırasında yeni yonga setinin bazı popüler performans testi sonuçlarını paylaşan Qualcomm’un, Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 gibi amiral gemisi cihazlarda yer alan işlemcilere önemli farklar attığını söylemek mümkün. Ayrıca testler birbiri ardına tekrarlansa bile Snapdragon 8+ Gen 1’in performansını büyük oranda koruyabildiği görülüyor. Bu da yonga setinin aşırı ısınma nedeniyle güç kısma (thermal throttling) gibi bir sorunla karşılaşmadığı anlamına geliyor. Bunun TSMC’nin 4 nm’lik üretim süreci sayesinde başarıldığı düşünülüyor.

CPU alanında Dimensity 9000 ve A15 Bionic işlemcilerine yakın performans gösteren bu işlemci, GPU tarafında performans kralı kabul edilen A15 Bionic’ten bile iyi bir performans sergiliyor. Öyle ki, grafik ünitesini oldukça zorlayan GFXBench testinde cihazın Apple’ın A15 Bionic işlemcisine önemli fark attığını söylemek mümkün.

Yapay Zeka Birimi Güçleniyor!

Yeni yonga setinde yapay zeka alanında da önemli iyileştirmeler var. CPU ve GPU gibi güç verimliliği konusunda gelişen yapay zeka birimi, %20 oranında verimlilik iyileştirmesine sahip.

7. Nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru olarak adlandırılan bu yapay zeka birimi, odak olan objenin arka tarafını bulanıklaştırmayı sağlayan bokeh efektini hem ön hem de arka kamerada aynı anda kullanabilmeye olanak veriyor. Aynı zamanda Apple’ın bir süredir FaceTime’de kullandığı ve Samsung’un da S22 serisinde yer verdiği yüz takibi özelliğinin de bu yapay zeka birimi tarafından desteklendiğini söyleyelim. Ayrıca 7. Nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru’nda fotoğraf çekimi sırasında da bu özelliği kullanmak mümkün.

3. Nesil Qualcomm Algılama Platformu’na sahip olan Snapdragon 8+ Gen 1, düşük güç gerektiren yapay zeka işlemlerini bu platformu kullanarak gerçekleştiriyor. Bunun pile olumlu etkisi olduğunu söylemek mümkün.

Sonuç: Qualcomm Tahtı Yeniden Ele Geçirebilir!

Qualcomm, daha önceki işlemcilerinde de “+” takılı modeller üretmişti. Ancak Snapdragon 8+ Gen 1, diğer “+” işlemcilere göre oldukça büyük geliştirmeler sunuyor. Bu işlemci sayesinde Qualcomm tarafı, MediaTek’in yükselişini durdurabilir ve yeniden Android tarafının işlemci kralı olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1’de sunulan iyileştirmeler sizi etkileyebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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