Dijital dünyanın yönünü artık kim belirliyor? Yapay zeka araçlarının hızla hayatımıza girdiği bu dönemde, kullanıcılar hangi platformları tercih ediyor? Özellikle Türkiye’de hangi yapay zeka aracı en popüler hale geldi? Kasım 2025 verileri, bu sorulara çarpıcı yanıtlar sunuyor.

En çok kullanılan yapay zekalar açıklandı! (Kasım 2025)

Yapay zeka kullanım oranlarını ortaya koyan Statcounter araştırmasına göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT hem dünyada hem de Türkiye’de zirvede yer alıyor. Kasım 2025 itibarıyla ChatGPT, küresel ölçekte yüzde 81,35’lik payla açık ara fark yaratırken, Türkiye’de bu oran yüzde 91,23’e kadar çıkmış durumda. Bu sonuç, yapay zeka kullanımında kullanıcıların güven ve verimlilik odaklı seçimler yaptığını kanıtlıyor.

Raporun detaylarına göre dünya genelinde ChatGPT’yi yüzde 11,13 ile Perplexity, yüzde 3,47 ile Microsoft Copilot ve yüzde 3,02 ile Google Gemini izliyor. Anthropic Claude yüzde 1,02, Deepseek ise yalnızca yüzde 0,01’lik payla listede yer bulabiliyor. Türkiye tarafında tablo biraz daha farklı; Gemini ikinci sıraya yükselirken, Copilot üçüncü sırada. Perplexity ise dünya genelinde ikinci olmasına rağmen Türkiye’de dördüncü sıraya gerilemiş durumda.

ChatGPT: %91,23

%91,23 Gemini: %4,88

%4,88 Copilot: %1,77

%1,77 Perplexity: %1,64

%1,64 Claude: %0,48

%0,48 Deepseek: %0,00

Tasarım ve erişilebilirlik açısından da yapay zeka platformları arasındaki farklar dikkat çekiyor. ChatGPT, sade arayüzü ve çok dilli desteğiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, rakipleri daha niş özelliklere yönelmiş durumda. Özellikle Microsoft Copilot iş dünyasında entegrasyon avantajlarıyla öne çıkarken, Gemini veri güvenliği ve mobil uyumluluğu güçlendirmeye odaklanıyor. Bu durum, rekabetin artık yalnızca doğruluk oranı değil, kullanıcı deneyimi ve tasarım kalitesi üzerinden de değerlendirildiğini gösteriyor.

Türkiye’deki tablo, kullanıcıların üretken AI araçlarına olan ilgisinin hızla arttığını doğruluyor. Özellikle genç kullanıcıların günlük yaşamda ChatGPT ve benzeri araçları daha aktif şekilde kullanması, bu teknolojinin geleceğini şekillendiriyor. Geliştiriciler için ise artık odak noktası, “en güçlü algoritma” değil, “en erişilebilir deneyim” haline geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka araçlarının yükselişini ve ChatGPT’nin liderliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!