Snapdragon 735: Orta seviye telefonlara 5G geliyor!

Qualcomm’un orta sınıf telefonlar için ürettiği Snapdragon 700 serisi yonga setlerine bir yenisi daha ekleniyor. 7 nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 735 bu serinin yeni üyesi olacak.

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32 MP çözünürlüğünde kameralara destek!

Snapdragon 700 serisi, Qualcomm’un orta sınıf yonga seti grubudur. Bu seri 10 nm boyutunda Snapdragon 710, 712 ve 8 nm boyutunda Snapdragon 730, 730 G yonga setlerini içerisinde barındırırken yeni bir yonga seti daha bunların arasına katılacak. Yayılan bir sızıntı sonrasında 7 nm üretim süreci ile üretilen yeni Snapdragon 735 yonga seti ortaya çıktı.

Amiral gemisi işlemci olan Snapdragon 855 gibi 7 nm üretim süreci ile üretilen bu yonga seti, paydaşlarına göre güç konusunda daha verimli olacak. Yeni yonga seti sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olacakken, bu çekirdekler 1 + 1 + 6 CPU kümesi ile karşımıza çıkacak. Bu çekirdekler, 2,9 GHz + 2,4 GHz + 6 adet 1.8 GHZ hızında çalışan Kryo 400 serisi CPU olacak.

Yeni yapay zeka işlemcisi

Snapdragon 735’de, geniş renk gamı, HDR10/HDR10+ ile QHD ekranları destekleyen 750 MHz hızında çalışan Adreno 620 grafik işlemcisi kullanılacak. Ayrıca bu yonga seti 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM’leri destekleyecek. 32 MP çözünürlüğe sahip 30 fps ZSL kamera kurulumlarına izin verecek olan yonga seti, Spectra 350 ISP’ye sahip olacak. Aynı zamanda 1 GHz hızında çalışan ve yapay zeka işlemlerini yönetecek olan Nöral Yapay Zeka İşlemcisi NPU220 bu yonga setinde bulunacak.

Snapdragon 735, 5G modem bulunduracak!

İşlemci sadece Snapdragon 855 gibi 7 nm üretim sürecine sahip olarak gelmemekle birlikte orta seviye telefonlara 5G desteği gelmesinin önü açılıyor. Yani Snapdragon 735 bir 5G modemi entegre olarak içerisinde barındıracak. Önümüzdeki yıl içinde orta seviye telefonlara entegre edilmesi beklenen yonga seti, eklenecek telefonların güç verimliliğini ön planda tutacak. 2020 yılının ilk çıkacak olan orta seviye telefonlarında bu işlemcinin yer alması bekleniyor.