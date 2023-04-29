Unisoc T606 işlemci tarafından desteklenen HTC Wildfire E2 Play geçtiğimiz günlerde Afrika’da piyasaya sürüldü. Şimdi, Tayvanlı şirket yeni bir akıllı telefon daha piyasaya sürüyor olabilir. Yeni gelişme göre, Bluetooth Özel İlgi Grubu’nda (SIG) 2QC9200, 2QC9100 ve 2QCB100 model numaralarına sahip duyurulmamış bir HTC akıllı telefonu listeleyen bir sertifika ile ortaya çıktı.

Ayrıca Bluetooth 5.2 bağlantısı ve Wi-Fi 6E desteği ile orta sınıf bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yaklaşan HTC telefonun Snapdragon 700 serisi bir SoC tarafından desteklendiği söyleniyor.

Bir HTC akıllı telefonu Bluetooth SIG web sitesinde 2QC9200, 2QC9100 ve 2QCB100 model numaraları ile listelendi. İlk olarak Sumaho Digest tarafından tespit edilen listeleme, yayın tarihi olarak 26 Nisan’ı içeriyor ve telefonun Bluetooth 5.2 bağlantısı sunacağını gösteriyor. Tüm modeller ayrıca daha hızlı ağlarda yüksek hızlı veri erişimi sağlamak için Wi-Fi 6E desteği ile listeleniyor.

İddia edilen HTC telefon FastConnect 6700 ile gösteriliyor. Bu özellik Wi-Fi 6’nın gücünü 6GHz bandına (Wi-Fi 6E) genişletiyor ve 3Gbps’ye kadar Wi-Fi hızlarını destekliyor. Qualcomm FastConnect 6700 işlevini Snapdragon 778, Snapdragon 778+ ve Snapdragon 7 Gen 1 işlemcilere sunuyor. HTC’nin henüz yeni bir akıllı telefon piyasaya sürme planını duyurmadığını belirtmek gerekir.

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Bu ayın başlarında HTC, Afrika’da Wildfire E2 Play’i tanıttı. Giriş seviyesi akıllı telefon Siyah ve Mavi renk seçenekleriyle geliyor ve 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birlikte bir Unisoc T606 işlemciye sahip. Ön kamera için su damlası tarzı bir kesime sahip 6,82 inç HD+ (720×1.640 piksel) ekranla bizleri karşılıyor.

HTC Wildfire E2 Play, optik olarak 48 megapiksel birincil sensörün başını çektiği dörtlü bir arka kamera ünitesine sahip. 8 megapiksel selfie kamerası, arkaya monte edilmiş parmak izi sensörü ve AI destekli yüz kilidi açma özelliği telefonun diğer önemli özellikleridir. Ayrıca 4.600mAh pil kapasitesine sahip.