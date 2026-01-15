REDMI Note 15 Serisi, dayanıklılık, uzun pil ömrü ve yüksek parlaklığa sahip AMOLED ekranlarıyla orta segmentte iddiasını güçlendiriyor. Seride yer alan dört farklı model, kullanıcıların bütçe, performans ve kamera beklentilerine göre net şekilde ayrışıyor. Bu videoda her modelin öne çıkan özelliklerine tek tek yakından bakıyoruz.

Serinin giriş modeli olan REDMI Note 15, 6.77 inç FHD+ AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklığıyla günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. MediaTek Helio G100-Ultra işlemciyle gelen telefon, 108 MP ana kamerası ve 20 MP ön kamerasıyla fotoğraf tarafında da iddialı. 6000 mAh batarya ve 33W şarj desteği uzun kullanım süresi sağlarken, REDMI Titan Durability yapısı ve 2000 şarj döngüsüyle 6 yıla kadar %80 pil sağlığı hedefleniyor.

REDMI Note 15 Pro 4G, kamera ve pil tarafında ciddi bir yükseltme sunuyor. 200 MP OIS destekli ana kamera, ultra geniş açı lensle desteklenirken, MediaTek Helio G200-Ultra işlemci günlük performansı rahatlıkla karşılıyor. 6500 mAh silikon-karbon batarya, 45W hızlı şarj ve 18W ters kablolu şarj desteğiyle öne çıkıyor. Gorilla Glass Victus 2 korumalı ekran ve IP65 sertifikası, dayanıklılığı bir adım ileri taşıyor.

5G’li Pro model, hem ekran hem de dayanıklılık tarafında fark yaratıyor. 6.83 inç 1.5K AMOLED ekran; HDR10+, Dolby Vision ve 3200 nit parlaklık sunarken, IP68 sertifikası sayesinde 2 metre suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor. Dimensity 7400-Ultra işlemci, 200 MP OIS’li kamera sistemi ve 6580 mAh batarya ile birleşiyor. Ayrıca 1600 şarj döngüsü, 2.5 metre düşme dayanımı ve ters şarj desteği bu modeli uzun ömürlü bir seçenek haline getiriyor.

Serinin en güçlü modeli olan REDMI Note 15 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisiyle performans tarafında zirveye oynuyor. 200 MP OIS’li kamera, 2x–4x optik seviyeye yakın zoom yeteneği sunarken, 100W hızlı şarj destekli 6500 mAh batarya günlük kullanımda fark yaratıyor. Xiaomi IceLoop soğutma sistemi, yüksek dayanımlı fiber glass kasa, IP68 sertifikası ve cihazlar arası 1.3 km’ye kadar offline iletişim desteği bu modeli serinin teknoloji vitrini haline getiriyor.

REDMI Note 15 Serisi, giriş seviyesinden üst orta segmente kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Uzun pil ömrü, yüksek parlaklığa sahip AMOLED ekranlar ve 200 MP’ye varan kamera seçenekleriyle seri, özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcılar için güçlü bir alternatif sunuyor. Pro+ modeliyle performans ve teknoloji tarafında sınırları zorlayan REDMI , Note 15 ailesiyle segmentinde çıtayı yukarı taşıyor.

