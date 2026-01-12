Samsung, ekran teknolojilerindeki liderliğini yazılım tarafındaki güçlü iş birlikleriyle pekiştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, yapay zeka odaklı yeni televizyon modelleri için kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek bir adım attığını duyurdu. Peki, Samsung AI TV sahipleri için Google Fotoğraflar entegrasyonu nasıl bir fark yaratacak?

Samsung AI TV modellerinde Google Fotoğraflar dönemi başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google Fotoğraflar uygulamasını yeni nesil akıllı televizyonlarına getirmek için çalıştığını açıkladı. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar seyahatlerinden hobilerine kadar tüm dijital arşivlerini Samsung TV üzerinden sinematik bir formatta izleme imkanına kavuşuyor.

Yeni deneyim, ailelerin en sevdikleri anıları evlerinin konforunda büyük ekranda yeniden keşfetmelerini sağlıyor. Çalışmayla ilgili olarak Samsung Electronics Görsel Ekran İş Birimi Başkan Yardımcısı Kevin Lee şu açıklamayı yaptı: “Samsung TV’ler her zaman insanları bir araya getirdi ve Google Fotoğraflar’ı büyük ekrana taşımak bu deneyimi daha da özel bir hale getirecek. Fotoğrafların ardındaki hikayelerin keyfini çıkarmaları için kullanıcılara, oturma odalarının konforunda sezgisel ve ilgi çekici bir yol sunuyoruz”

Planlanan entegrasyon kapsamında kullanıcıların telefonlarında çektikleri fotoğraflar, Samsung AI TV panellerine akıcı bir şekilde aktarılıyor. Sistem, televizyon üzerinde kişilere, yerlere ve değerli anlara göre düzenlenmiş özel bir kütüphane oluşturuyor. Bu süreçte cihazın sahip olduğu yapay zeka yetenekleri de aktif rol üstleniyor.

Vision AI Companion ile akıllı anı yönetimi

Üzerinde çalışılan bu teknoloji, Samsung’un Vision AI Companion (VAC) çözümüyle birlikte çalışıyor. Bu çözüm, fotoğraf odaklı deneyimlerin kapsamını genişletiyor ve anıların gün içinde nasıl öne çıkarılacağı konusunda akıllı öneriler sunuyor. Samsung AI TV, anılarınızı sadece birer dosya olarak değil, bağlamsal birer içerik olarak görüyor.

Özellikle Daily+ ve Daily Board arayüzleri aracılığıyla fotoğraflar ekranın bir parçası haline geliyor. Kullanıcılar Google hesaplarıyla Samsung televizyon üzerinde oturum açtıklarında, tüm kütüphaneye anında erişim sağlayabiliyor. Ayarlaması oldukça kolay olan bu özellik, dev ekranın bir dijital çerçeve gibi kullanılmasının önünü açıyor.

2026 başında gelecek özel yapay zeka özellikleri

Haberin detaylarına göre bu iş birliği üç ana koldan ilerliyor. 2026 yılının başında “Memories” isimli program ilk kez Samsung AI TV modellerine özel olarak sunuluyor. Altı ay boyunca başka bir platformda olmayacak bu özellik, kişilere ve yerlere dayanan hikayeleri yapay zekayla harmanlayarak televizyon ekranına getiriyor.

Bir diğer önemli özellik ise Google DeepMind’ın görüntü oluşturma modeli Nano Banana üzerine inşa edilen yapay zeka araçları oluyor. Kullanıcılar, Remix özelliğini kullanarak bir fotoğrafın sanatsal stilini tamamen değiştirebiliyor. Ayrıca “Photo to Video” aracıyla hareketsiz duran anılar kısa ve etkileyici videolar haline getiriliyor.

Son olarak kişiselleştirilmiş sonuçlar özelliği, kullanıcıların anılarının konusuna göre temalı slayt gösterileri oluşturmasına izin veriyor. Örneğin okyanus veya tatil gibi temalara göre fotoğraflar yapay zeka tarafından otomatik olarak gruplandırılıyor. Google Fotoğraflar ve Samsung AI TV arasındaki bu derin bağ, dijital anı yönetiminde yeni bir standart belirliyor.

