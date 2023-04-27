Xiaomi 13 ailesinin Leica imzalı iki modeli Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini birbiri ile kıyasladık. Daha küçük, köşeli tasrım ve düz ekran mı? Geniş ve kavisli ekran ile 3 adet 50 MP sensör mü? Cevabı videoda!

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Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Xiaomi 13 Pro özellikleri;

Boyut: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm

162,9 x 74,6 x 8,4 mm Ağırlık: 210 gram

210 gram Ekran: 6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens)

50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hoparlör: Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos)

Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos) Batarya: 4820 mAh

4820 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi

Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14

Xiaomi 13 özellikleri;

Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm

152.8 x 71.5 x 8.0 mm Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik: Adreno 740

Adreno 740 Bellek: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

50 MP + 10 MP + 12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3 Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi

Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj

67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14