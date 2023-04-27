Xiaomi 13 ailesinin Leica imzalı iki modeli Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini birbiri ile kıyasladık. Daha küçük, köşeli tasrım ve düz ekran mı? Geniş ve kavisli ekran ile 3 adet 50 MP sensör mü? Cevabı videoda!
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İçindekiler
Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13 Pro | Hangi 13 Alınır?
Not: Bu videoda yer alan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Xiaomi 13 Pro özellikleri;
- Boyut: 162,9 x 74,6 x 8,4 mm
- Ağırlık: 210 gram
- Ekran: 6,73 inç QHD+ LTOP AMOLED, 12 bit, 1-120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP (Leica Summicron Lens)
- Ön Kamera: 32 MP
- Hoparlör: Stereo (Hi-Res Audio, Dolby Atmos)
- Batarya: 4820 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi
- Şarj: 120 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14
Xiaomi 13 özellikleri;
- Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm
- Ağırlık: 185 gram
- Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4500 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, NFC, BT 5.3, Kızılötesi
- Şarj: 67 Watt / 50 Watt Kablosuz / 10 Watt Ters Şarj
- İşletim Sistemi: Android 13, MIUI 14