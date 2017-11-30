Snapchat’in Hikayeleri Şimdi de YouTube’a Geliyor!

Snapchat’in ilk olarak sunduğu snap/hikaye formatı YouTube’da gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi ilk olarak Snapchat uygulaması ile snap/hikaye adı verilen ve görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve video paylaşma formatı fazlasıyla tutmuş ve Snapchat’in milyonlarca üye kazanmasını sağlamıştı. Ardından bu işte ekmek olduğu belli olunca Facebook kendi bünyesindeki Facebook, Instagram ve WhatsApp’a da bu özelliği getirmiş, Microsoft da Skype’a bu hikaye formatını entegre etmişti.

Görünüşe göre bu sistem herkesi mutlu ediyor ki Google da YouTube’a bu sistemi getirecek. Reels adı verilecek olan sistemde YouTube, bir video platformu olması sebebiyle 30 saniyelik video paylaşımı sunacak. Ana özellik olarak videoların izlendikten sonra kaybolması sunulmayacak olsa da YouTube bu özelliği Reels sistemine dahil edecek, fakat tercih eden kullanıcılar bu özelliği açarak kullanabilecek.

Şu anda beta aşamasında olan sistem ne zaman kullanıma geçecek bilinmiyor olsa da kısa sürede geleceğini düşünüyorum.