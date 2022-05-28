Popüler sosyal medya platformu Snapchat, kullanıcılarının Snap’i sevdiği içerik etrafında topluluk oluşturmasının yeni bir yolu olan Paylaşılan Hikayeler’i tanıttı. Şirket, Paylaşılan Hikayelerin, daha önce Snapchat kullanıcılarının bir Hikaye oluşturmasına ve görüntülemek ve katkıda bulunmak için arkadaş eklemesine izin veren bir ürün olan Özel Hikayelerin yeni bir yinelemesi olduğunu söyledi.

Şirket bir blog yazısında, “Artık, yeni ve geliştirilmiş Paylaşılan Hikayelerimizle, gruba eklenen Snapchat kullanıcıları arkadaşlarını da ekleyerek tüm futbol takımının, kamp ekibinin veya yeni iş arkadaşlarının eğlenceye katılmasını kolaylaştırabilir, ” söyledi.

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“Tüm ürünlerimizde olduğu gibi, bu özelliği de tasarım gereği güvenli olacak şekilde oluşturduk” diye ekledi. Örneğin, Snapchat’teki tüm Hikayeler gibi, bir Paylaşılan Hikayeye gönderilen Snap’ler 24 saat sonra silinir. Normal arkadaş Hikayeleri ve Gruplarından farklı olarak, arkadaşlar arasındaki tüm konuşmaları tutan bir sohbet bileşeni yoktur.

İçerik, otomatik dil algılama ve Snapchat kullanıcılarına Paylaşılan Hikayelerde Snap’leri güvenli ve eğlenceli tutmada aktif bir rol oynama konusunda yetki veren yeni topluluk inceleme araçlarının bir kombinasyonu kullanılarak özenle yönetilir.

Konuşmada ayrıca, “Ayrıca, engelledikleri biriyle bir Paylaşılan Hikayeye katılıp katılmadıklarını Snapchat kullanıcılarına bildiririz. Bu, Snapchat kullanıcılarına Paylaşılan Hikayeden ayrılma fırsatı veriyor ve Snapchat kullanıcılarının platformumuzda kimlerle içerik paylaştığı konusunda her zaman tam kontrole sahip olmalarını sağlıyor” söylendi. Bu yeni nesil Hikaye ile şirket, Snapchat kullanıcılarının paylaşılan anları paylaşılan anılara dönüştürmesine yardımcı olmayı umduğunu söyledi. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsnuz? Bize yorumlar kısmından bize bildirin.