Snapchat Yaptığı Anlaşma ile Google’ın En Büyük Müşterisi Oldu

Bu hafta halka arz edilecek olan Snapchat’in geliştiricis Snap Inc., Google ile 5 yıllık ve 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Artık Snapchat bu anlaşma ile beraber beş yıl boyunca Google’ın bulut hizmetlerini kullanacak. Böylelikle Google’ın en büyük müşterisi Snap Inc. oldu. Bu Google’ın bulut servisleri için oldukça güzel bir haber zira yavaş yavaş rakiplerinin gerisinde kalmıştı.

Bulut hizmetlerinde lider olan Amazon Web Services’ın yıllık geliri 12.2 milyar dolar. En yakın rakibi Microsoft Azure’un ise yıllık 2.7 milyar dolar. Google’ın bulut servisi ise yıllık 1 milyar dolar gelir elde ediyor. Snap Inc.’in ayrıca Amazon Web Services ile 1 milyar dolarlık başka bir anlaşması da bulunuyor.

Google, Snap Inc.’in özellikle hangi servisler için anlaşmaya vardığını açıklamadı. Ancak Google bulut servisinin altında dört büyük hizmet yer alıyor. Cloud Storage, Compute Engine, App Engine ve veri analizi için BigQuery.

Snapchat’in App Engine üzerine yapıldığını biliyoruz. Müşteriler App Engine ile ana yazılımlarını Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde tutabiliyor. Bulut servislerinin yayılması ile beraber daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyulduğu için şirketler uygulamalarının daha hızlı ve daha efektif çalışması için bu yolu seçiyor.