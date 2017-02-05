Snapchat halka arz edilmeye hazırlanırken şirketin bunun için doldurduğu S-1 adı verilen resmi belgelerden ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

Snapchat’in S-1 dosyasından kaç kişinin uygulamayı kullandığı, ne kadar gelir elde edildiği ve ne kadar reklam alındığı gibi bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu seferde şirketin bir yardım vakfı kurduğu ortaya çıktı.

S-1 raporunda şirketin 2017 yılının Şubat ayında Snap Foundation adını verdikleri bir vakıf kurduğu yer alıyor. Bu vakfa kurucular ve yönetim kurulu önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde şirketin 13.000.000 adet hissesini aktaracak. Snap Foundation özellikle sanatı, eğitimi ve gençleri destekleyecek.

Şimdilik bu vakıf ile ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Henüz halka arz işlemi gerçekleşmediği için vakfa ne kadar para aktarılabileceği de belirsiz. Şirket daha önce AIDS araştırmaları için başlatılan RED kampanyasına merkezlerinin bulunduğu Kaliforniya’da ve Venedik’te yardım yapmıştı.

Vakıf daha hizmete girmeden ismi bile değişebilir çünkü hali hazırda dünyada iki adet Snap Foundations isimli kuruluş var. Bunlardan birisi İngiltere merkezli ve bu kuruluş fotoğraf ekipmanlarına ulaşamayan fotoğrafçılara yardımcı oluyor. Diğeri ise New York’un Rochester şehrindeki K-12 sınıflarına kameralar ve diğer ekipmanlar sağlıyor.