Apple’ın yeni iPhone 14 akıllı telefon serisini önümüzdeki Perşembe duyurması beklenirken, cihazların iddia edilen özellikleri ve fiyat bilgisi açıklandı. Çin web sitesi MyDrivers’da yayınlanan listede dört model yer alıyor: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max.

Beklendiği gibi, yeni Pro modelleri normal modellere göre kamera, depolama ve hatta kullanılan yonga setine kadar uzanan bazı iyileştirmeler getirecek. Öte yandan, veri sayfası doğruysa, dört cihazın da 6 GB RAM‘e sahip olacak.

Görsele göre, iPhone 14 ve 14 Pro modelleri 6.1 inç ekrana (2532 x 1170p) sahip olmalı, iPhone 14 Plus ve 14 Pro Max sürümleri ise boyutu 6.7″ (2778 x 1284p)’ye çıkarıyor. Aynı şekilde A16 yonga setine, 1 TB’a kadar depolama alanına ve 48 MP kameraya sahip olan tek modeller Pro modelleri olabilir.

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Görüntü ayrıca “normal” iPhone 14 modellerinin A15 Bionic yonga seti, 12 MP kamera ve 512 GB’a kadar depolama (128 GB ve 256 GB seçeneklerine ek olarak) içereceğini gösteriyor. Pro modelleri söz konusu olduğunda, depolama 256 GB’den başlar (ve 512 GB seçeneğiyle birlikte gelir).

İçindekiler Daha ağır ve daha pahalı

Daha ağır ve daha pahalı

iPhone 14 serisiyle ilgili son söylenti, dört cihazın iddia edilen pil kapasitesini de ortaya çıkardı:

iPhone 14 : 3.279 mAh

: 3.279 mAh iPhone 14 Plus : 4.325 mAh

: 4.325 mAh iPhone 14 Pro : 3.200 mAh

: 3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Sızdırılan veri sayfası doğruysa iPhone 13’e kıyasla pil farklılıkları oldukça küçük. Daha genel olarak, örneğin iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max’ten 17 gr daha ağır olacaktır.

Çin pazarının fiyatları da yayınla ortaya çıktı. Değerleri yuan’dan dolara çevirildi:

iPhone 14: 960 Doları

960 Doları iPhone 14 Plus: 1.060 Dolar

1.060 Dolar iPhone 14 Pro: 1.420 Dolar

1.420 Dolar iPhone 14 Pro Max: 1.570 Dolar

Sızıntının, cihazlarla ilgili son söylentilerde ortaya çıkan bir dizi özelliği beraberinde getirdiğini düşünmekte fayda var ancak bunu bir teyit olarak değil söylenti olarak ele almak gerekiyor.

Yine MyDrivers tarafından ortaya çıkarılan görselde, yeni iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in ön kamera için çentik yerine hap şeklinde bir kesim getirdiğini görmek mümkün. Bu, iPhone’un görünümündeki en büyük değişikliklerden biri ve Apple’ın sunumunda açıklanması bekleniyor.

Kaynak: MyDrivers, GizChina