Rockstar Games, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Grand Theft Auto VI’nın ilk fragmanını yayınlamış ve oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X | S platformlarına geleceğini doğrulamıştı. Beklenen çıkış tarihi için 2025 yılı işaret edilmişti. Bugün, Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive Software, tarafından yapılan açıklama ile GTA 6 çıkış tarihi resmileşti.

İçindekiler GTA 6 çıkış tarihi 2025 sonbahar olacak

GTA 6 çıkış tarihi 2025 sonbahar olacak

Take-Two Interactive, 31 Mart 2024’te sona eren mali yıl kazançlarını bildirdi ve Grand Theft Auto VI’nın 2025 yılının sonbaharında, yani Eylül ile Kasım ayları arasında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu, tatil sezonuna denk gelen kritik bir zaman diliminde oyunseverlerle buluşacağı anlamına geliyor.

Grand Theft Auto V, geçen yıl Eylül ayında 10. yıl dönümünü kutlamış ve bu dönemde 190 milyon adet satışa ulaşmıştı. Bugün itibarıyla, GTA V’in dünya genelinde 200 milyon adetten fazla sattığı bildirildi. Bu rakam, oyunu, Minecraft’ın ardından dünya çapında en çok satan ikinci oyun konumuna getiriyor. Minecraft bugüne kadar 300 milyondan fazla kopya satmış durumda.

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Take-Two Interactive Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Strauss Zelnick, kazanç raporu sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Zelnick, “Mali 2025’e olumlu bir ivmeyle girerken, Net Rezervasyonların 5,55 ila 5,65 milyar ABD Doları arasında olmasını bekliyoruz. Bakış açımız, Rockstar Games’in önceden belirlediği Takvim 2025 penceresinin Grand Theft Auto VI için Sonbahar Takvimi 2025’e daralmasını yansıtıyor,” dedi.

Zelnick, Rockstar Games’in benzersiz bir eğlence deneyimi sunacağına dair büyük bir güven duyduklarını ve oyunun ticari başarısına ilişkin beklentilerinin sürekli arttığını belirtti. Ayrıca, geleceğe yönelik umutlarını da dile getiren Zelnick, “Şirketimizin yeni başarı seviyelerine ulaşmaya hazır olduğuna inanıyoruz ve 2025, 2026 ve 2027 Mali Yılları için Net Rezervasyonlarda sıralı bir büyüme sağlamayı bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Take-Two Interactive’in bu açıklamaları, hem yatırımcılar hem de oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Grand Theft Auto VI’nın çıkışı, sadece oyun dünyasında değil, aynı zamanda eğlence sektöründe de büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. Oyunun duyurusu ve tanıtım süreci, şimdiden geniş bir kitle tarafından yakından izleniyor ve bu durum, Rockstar Games’in sektördeki güçlü konumunu bir kez daha pekiştiriyor.

GTA 6 çıkış tarihi, oyun dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte, Grand Theft Auto serisinin hem satış hem de popülarite açısından yeni rekorlar kırması bekleniyor. Gelişmeler, oyunun fanları ve oyun sektörü için büyük bir merak konusu olmaya devam edecek.

Bakalım GTA 6 çıkış tarihi söylendiği gibi mi olacak yoksa 2026 yılına bir erteleme görecek miyiz?