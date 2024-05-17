Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy M35 isimli orta segment akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy M35 batarya özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy M35 batarya özellikleri nasıl olacak?

Genelde Galaxy M serisinde büyük bataryalar görürüz. M20’den beri bu böyle. Samsung, M35 ile birlikte de bunu bozmuyor. M35, 6000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya ile birlikte gelecek. Şarj hızı tarafında ise akıllı telefonun 25W şarj hızını desteklemesi bekleniyor.

Önceki Nesil: Galaxy M34 5G

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

İlginizi çekebilir: Yurtdışı telefon işi yattı! Bakanlık açıkladı!

Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1280 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Exynos 1280 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

Kamera tarafında ise Galaxy M34 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Galaxy M34 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Galaxy M34 5G üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor: