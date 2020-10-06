Donanım
Dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini, SK Hynix duyurdu!
Samsung’un ardından bellek yonga üretiminde önde gelen şirket SK Hynix, dünyanın ilk DDR5 DRAM’ini duyurdu. Erken saatlerde gelen açıklamaya göre yeni nesil DRAM, DDR4 jenerasyonundan 1.8 kat daha hızlı.
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İlk DDR5 DRAM, SK Hynix tarafından geliyor
Bellek yonga üretiminde ilk sırada yer alan Samsung’dan sonra bir diğer Kore menşeili şirket olan SK Hynix, günün erken saatlerinde bir duyuruda bulundu. Şirket, dünyanın ilk DDR5 DRAM belleklerini duyurdu. SK Hynix açıklamasında, bir önceki nesle nazaran yeni tip DRAM belleklerin 1.8 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Şirket, DDR5 belleklerin yapay zeka hızlandırmadan makine öğrenme bilgisayarlarına dek ileri teknoloji barındıran tüm sistemlerde yer alacağını söylüyor. GizmoChina’da yer alan habere göre SK Hynix, yeni duyurmuş olduğu DDR5 DRAM’ler için tüm sertifikasyon programlarını tamamlandığını hatta Intel gibi iş ortaklarına da numune gönderdiğini açıkladı.
DDR5 bellekler daha hızlı, daha tasarruflu
Şirket açıklamasında bazı karşılaştırma verilerini de paylaştı. DDR4’te 3,200 Mbps olan aktarım hızı yeni nesille beraber yaklaşık 1.8 kat artarak 4,800 ila 5,600 Mbps bandına çıkıyor. Bu verilerin daha anlaşılır olabilmesi adına örnek olarak, 5GB boyutundaki 9 adet FHD filmin yalnızca bir saniye içerisinde aktarılabileceğini söyleyebiliriz.
Şirket, tüm bu geliştirme ve hızlandırmalara karşın voltajı 1,1 değerinde tutarak önceki nesle nazaran yüzde 20 enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. İlk olarak veri merkezleri için vazgeçilmez olacak DDR5 belleklerle beraber bazı hata giderme ve güvenlik eklentilerinin de sektöre kazandırılacağını belirten SK Hynix’in, ilk DDR5 16GB belleğini 2018 yılında duyurduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875, 1 Aralık’ta tanıtılabilir!
Bugün Roland Quandt tarafından yapılan paylaşımda Qualcomm‘un aralık ayının ilk gününde bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Şirketin medyaya gönderdiği davetler ile ortaya çıkan bu etkinlik, Snapdragon 875 ile ilgili olabilir. Snapdragon 865‘in aralık ayının başlarında tanıtıldığını göz önüne alırsak 1 Aralık’ta Snapdragon 875’in tanıtılması muhtemel gözüküyor.
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Snapdragon 875 hakkında neler biliniyor?
Qualcomm‘un yeni yonga seti olacak olan Snapdragon 875 hakkında henüz spesifik bir detay bulunmuyor. Fakat yeni yonga setinin 5 nm üretim teknolojisinden faydalanacağı biliniyor. Snapdragon 875‘in bir adet Cortex-X1, üç adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 çekirdeği içermesi bekleniyor. Bu yonga setinin üretiminden en büyük payı ise Samsung alacak. Şirketin üretime alacağı yonga setinden 849 milyon$’lık sipariş aldığı söyleniyor. Bazı sızıntılar ise Samsung‘un üreteceği yonga setlerinin düşük verime sahip olduğu yönünde. Fakat bu konuda detaylı bilgileri test sonuçlarının ardından öğreneceğiz.
Son çıkan sızıntılara göre Snapdragon 875‘in kod adı Lahaina olacak. Listede Lahaina+ isimli başka bir kod adı da bulunuyor. Bu yonga setinin ise Snapdragon 875+‘a ait olacağı tahmin ediliyor. Günümüzde kullanılan amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+‘ta buna benzer kod adı isimlendirmeleriyle gelmişti. Açığa çıkan bu iki yonga seti modeline ek olarak Snapdragon 875G isimli başka bir yonga setinden daha bahsediliyor. Bu yonga setleri hakkındaki detaylı bilgileri Aralık ayındaki lansmanda öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, 5 nm üretim teknolojisi ile yakında geliyor!
Samsung ve TSMC küresel çapta en büyük iki yonga seti üreticisidir. Fakat TSMC, yarışı Samsung’tan bir adım daha önde götürüyor. Son haberlere göre Samsung, 5 nm yonga setleri üzerinde çalışıyor. Exynos 990‘ın beklenen performansı vermemesi şirketi geçmişte oldukça zora sokmuştu. Bu nedenle şirket yeni Exynos 2100‘ün geliştirilmesi için büyük çaba harcıyor. Son raporlara göre Galaxy S21, Exynos 2100 ile piyasaya sürülecek.
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Exynos 2100 ne zaman kullanıcılara sunulacak?
Popüler bir Twitter sızıntıcısı, Exynos 2100‘ün Exynos 1000 olarak isimlendirilebileceğinden bahsediyor. Yonga setinin ismi konusunda henüz net bilgiler bulunmasa bile elimizdeki sızıntılar bu iki adlandırmadan birinin kullanılacağını gösteriyor. Atılan tweetlere göre Samsung, yeni yonga seti için hazırlıklarını tamamladı. Samsung yöneticileri, yonga setlerini piyasaya sürmek için uygun zamanı bekliyor. Bu, şirketin resmi çıkış için satışları, speakülasyonları ve diğer göstergeleri izlediği anlamına geliyor.
Qualcomm Snapdragon 875‘in konferansı ile birlikte Samsung da ilgi odağı haline gelecek. Sızıntılara göre Snapdragon 875, Aralık ayında düzenlenecek olan Snapdragon zirvesinde tanıtılacak. Exynos 2100 ise Exynos 990‘dan çok daha performanslı ve verimli bir yonga seti olacak. Her ne kadar Exynos 2100, gerçekleştirdiği ilk performans testinde beklenen sonucu alamasa da çıkış versiyonunda ne olacağı bilinmiyor. Uygun optimizasyonlar gerçekleştiğinde bu yonga seti ilerleyen testlerde daha başarılı sonuçlar gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
Kirin 9000 yonga seti, bu ay piyasaya sürülecek!
Son zamanlarda Huawei ile ilgili pek çok spekülasyon ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi şirketin Mate 40 serisi telefonlarıyla ilgili. Mate 40 serisinin bu ayın sonunda resmi olarak kullanıcılara tanıtılması bekleniyor. Bazı spekülasyonlar ise yeni serinin Ekim ayının ortasında geleceğini söylüyor. Mate 40 ailesi Huawei‘nin en yeni yonga seti olacak olan Kirin 9000 ile gelecek. Son çıkan haberlere göre Kirin 9000, yakın zaman içerisinde tanıtılacak.
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Huawei’nin Kirin 9000 yonga seti ne zaman çıkacak?
Şirketin yeni yonga seti Kirin 9000 hakkında bazı belirsizlikler bulunsa da yonga setinin yakında çıkacağı biliniyor. Son raporlarda bu ay Kirin 9000’in piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu çipin Mate 40 serisi ile aynı etkinlikte piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Kirin 9000‘in Kirin 990 5G‘nin devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yonga seti TSMC‘nin seri üretimdeki son üretim süreci olan 5 nm teknolojisini kullanıyor. Bu çipin ilk kullanılacağı telefon ise Huawei Mate 40 serisi olacak. Bu seride Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve muhtemel bir Porsche model görmeyi bekliyoruz.
Huawei‘nin Kirin 9000‘i yeni nesil amiral gemisi tabletinde de kullanması bekleniyor. Bu yonga setinin TSMC ile yaşanan sorunlardan dolayı az üretilmesi söz konusu olduğu için bu sızıntı ve söylentilerin güvenilirliği tartışılabilir. ABD yüzünden yaşanan engeller ile TSMC, Huawei‘ye sadece 8.8 milyon Kirin 9000 yonga seti üretebildi. Önümüzdeki günlerde bu yonga seti hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.