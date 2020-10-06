Dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini, SK Hynix duyurdu!

Samsung’un ardından bellek yonga üretiminde önde gelen şirket SK Hynix, dünyanın ilk DDR5 DRAM’ini duyurdu. Erken saatlerde gelen açıklamaya göre yeni nesil DRAM, DDR4 jenerasyonundan 1.8 kat daha hızlı.

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İlk DDR5 DRAM, SK Hynix tarafından geliyor

Bellek yonga üretiminde ilk sırada yer alan Samsung’dan sonra bir diğer Kore menşeili şirket olan SK Hynix, günün erken saatlerinde bir duyuruda bulundu. Şirket, dünyanın ilk DDR5 DRAM belleklerini duyurdu. SK Hynix açıklamasında, bir önceki nesle nazaran yeni tip DRAM belleklerin 1.8 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Şirket, DDR5 belleklerin yapay zeka hızlandırmadan makine öğrenme bilgisayarlarına dek ileri teknoloji barındıran tüm sistemlerde yer alacağını söylüyor. GizmoChina’da yer alan habere göre SK Hynix, yeni duyurmuş olduğu DDR5 DRAM’ler için tüm sertifikasyon programlarını tamamlandığını hatta Intel gibi iş ortaklarına da numune gönderdiğini açıkladı.

DDR5 bellekler daha hızlı, daha tasarruflu

Şirket açıklamasında bazı karşılaştırma verilerini de paylaştı. DDR4’te 3,200 Mbps olan aktarım hızı yeni nesille beraber yaklaşık 1.8 kat artarak 4,800 ila 5,600 Mbps bandına çıkıyor. Bu verilerin daha anlaşılır olabilmesi adına örnek olarak, 5GB boyutundaki 9 adet FHD filmin yalnızca bir saniye içerisinde aktarılabileceğini söyleyebiliriz.

Şirket, tüm bu geliştirme ve hızlandırmalara karşın voltajı 1,1 değerinde tutarak önceki nesle nazaran yüzde 20 enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. İlk olarak veri merkezleri için vazgeçilmez olacak DDR5 belleklerle beraber bazı hata giderme ve güvenlik eklentilerinin de sektöre kazandırılacağını belirten SK Hynix’in, ilk DDR5 16GB belleğini 2018 yılında duyurduğunu da hatırlatmakta fayda var.