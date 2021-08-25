Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat

Fan token aracılığıyla kripto dünyasına giriş yapan Eren İmdat’ın başına neler geldi? Eren İmdat, yatırdığı parayı nasıl kaybetti? Buradan çıkarılacak dersler ne olabilir? Gibi soruları irdelediğimiz bu bölümümüzde, Atletico Madrid ve PSG fan token yatırımı yapan Eren İmdat’ın hikayesini dinledik.

İlginizi çekebilir: Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?

Eren İmdat’ın fan tokenlarla imtihanı

Atletico Madrid’in şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktığı gün ATM yani Atletico Madrid fan token yatırımı yapmaya karar veren Eren, Atletico Madrid şampiyon olursa bu tokenın da ciddi bir yükseliş yaşayacağı beklentisiyle bir miktar bütçeyle ATM tokena yatırım gerçekleştirdi. Tarihler 21 Mayıs 2021’i gösterdiğinde, günün ilerleyen saatlerinde belirli dalgalanmalara maruz kalan ATM token, maç saatinin gelişiyle beraber bir miktar yükseliş gösterdi. Şampiyonluk yolunda olan Atletico Madrid’in gol yemesiyle ise, ATM tokenın fiyatı daha da yükselerek 50 USD’nin üstünü gördü. Ardından Atletico Madrid’in 2 gol bulması ve maçta öne geçmeye başlamasıyla düşüş göstermeye başlayan ATM’nin, kulübün şampiyonluğu ilan etmesiyle beraber daha da fazla düşüş yaşadığını gören Eren, düşüşe daha fazla dayanamayarak 30 USD dolaylarında çıkış yapmaya karar verdi.

Şanssızlık yaşadığını düşünen Eren’in 2. denemesiyse, PSG token ile oldu. PSG ile de benzer deneyimi yaşayan Eren, burada da bir miktar zarar ederek kripto varlıklarla olan ilişkisini yüksek oranda sonlandırmaya karar verse de; ufak çapta yatırımlarla kripto varlık dünyasında yer almaya devam ediyor.

Fan token yatırımı yaparken dikkatli olun

Fan tokenlar, özelinde bir proje veya bir ödeme aracı değil. Daha çok taraftar olunan kulübü veya kurumu fonlamaya yönelik olan fan tokenlar, bir yatırım aracından ziyade bir fonlama aracı olarak düşünülmeli diye düşünüyoruz. Bu yüzden iddia veya bahis oynar gibi fan token yatırımı yapmak her zaman için en mantıklı seçenek olmayabilir. O yüzden, lütfen fan tokenlar da dahil olmak üzere her ne yatırım yaparsanız yapın ince eleyip sık dokumaya çalışın. Unutmayın ki fan tokenlarla varlıklarınızı artırabilme şansınız olsa da; düşürebilme şansınız da mevcut.