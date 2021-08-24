Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?

Finansal hizmet devi Visa’nın açıklamasının ardından CryptoPunk NFT’lerinin günlük ticaret hacmi, 30,000 Ethereum’u geçerek 100 milyon doları aştı. Visa’nın CryptoPunk satın alması, kripto endüstrisini takip eden bazı kişileri şaşırttı. Ayrıca bu haber bir çok kişiye de ilham vermiş olacak ki CryptoPunk tam olarak bir çılgınlığa dönmüş durumda.

CryptoSlam’den alınan verilere göre CryptoPunk ticaret hacmi 23 Ağustos günü içerisinde 30,000 Ethereum’u aştı. Bu da şu anki kur itibariyle 100 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. Normal bir günde bu miktar, 1000 ile 3000 Ethereum arasında değişiklik gösteriyor. Satılan toplam CryptoPunk NFT sayısı ise 380 adete ulaşmış durumda. Normal bir günde ise 15 ile 40 adet arası bir CryptoPunk NFT satışı gerçekleşiyor.

Ağustos ayı CryptoPunk NFT’leri için oldukça verimli bir ay oldu. Henüz ay bitimine 1 hafta kala NFT’lerin toplam ticaret hacmi 120,000 Ethereum’u aşmış durumda. Bu da anlık kurdan 350 milyon dolardan fazla bir miktara tekabül ediyor. CryptoPunk’ların patlamaya başladığı geçen ay toplam satış hacmi 135 milyon dolara ulaşarak 100 milyon dolar barajını yıkmıştı. CryptoPunk’lar ise bu tarihe kadar toplamda 815 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmış durumda.

Visa’dan gelen CryptoPunk açıklamasının ardından satışların patlamasıyla NFT’lerin birim fiyatlarında da ciddi artış yaşanıyor. Bir CryptoPunk NFT’sine sahip olmanın ortalama bedeli 50-80 Ethereum arasında değişirken bugün itibariyle bu değer 150 Ethereum’a çıkmış durumda. Larva Labs’in resmi verilerine göre bugün itibariyle en ucuz CryptoPunk NFT’si 76 Ethereum’un üzerinde fiyatlanıyor. Bu da anlık kurdan 250 bin doların üstünde bir miktara tekabül ediyor. En pahalı olanlarının fiyatlamaları ise sondaki sıfırların sayısından ötürü okunamıyor. Özetle uçmuş durumda. Fiyatların daha da artması bekleniyor.

CryptoPunk NFT’leri genel olarak NFT piyasasını da hareketlendirmiş durumda. Dün yaşanan patlamayla en önemli NFT pazaryerlerinden birisi konumunda olan OpenSea’nin dünki ticaret hacmi Ethereum olarak 195 milyon dolara gelmiş durumda. Dune Analytics verilerine göre normalde bu değer 50 ile 100 milyon dolar arasında değişiklik göstermekte. OpenSea üzerinden gerçekleşen aylık toplam hacim ise Ağustos ayı henüz tamamlanmadan 1.8 milyar dolara yaklaşmış durumda. Geçen ay platform üzerinden 458,000 NFT satışı gerçekleşirken bu ay bu rakam 1 milyonu aşmış durumda. NFT satın alan kişi sayısı da geçen ay 60 bin civarlarındayken bu ay 150 binden fazla. Toplamda ise 260 binden fazla kişinin OpenSea üzerinden NFT aldığı biliniyor. Geçen ay OpenSea tarihinin en iyi ayı olarak geçse de bu ay itibariyle OpenSea geçen ayki gelirini 6’ya katlamış durumda.

NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri altyapısında oluşturulmuş yalnızca tek kopyası bulunan özgün ve dijital sanat eserlerini simgeliyor. Aslında NFT’ler günümüzde sanat eserleriyle sınırlandırılmış durumda değil. Neredeyse her şeyin NFT hali sahipliğinin satılabilmesi adına satışa çıkartılabiliyor. NFT yatırımcıları da bunları satın alarak bunlara olan sahipliklerini bildiriyorlar. Kimileri sanatı desteklemek amacıyla NFT alımı yaparken kimileri de gelecekte yeniden satmak üzere yatırım olarak NFT alımı yapıyorlar. Örneğin CryptoPunk NFT’leri 2017 yılında 10,000 adet özgün bir koleksiyon olarak Ethereum altyapısında oluşturulmuş. Henüz Ethereum’un resmi NFT standartı ERC-721 yokken çıkartılsa da bugün bu NFT’ler büyük bir patlama yaşıyor. 2017 yılında 0.3, 0.5 Ethereum gibi fiyatlara bu NFT’ler alınabilirken bugün belki de 100lerce Ethereum ediyor.

Kripto para piyasalarında oldukça önemli bir yer tutan NFT’ler sayesinde bu alanda faaliyet gösteren bir çok kripto para da değer kazanıyor. NFT piyasasının lideri konumundaki Ethereum, Visa’nın haberinin ardından fiyatını %8 arttırarak 3400 dolar seviyelerine yaklaştırmıştı. Geçen hafta da Solana altyapısıyla çıkan Degen Apes NFT’lerinin patlamasıyla Solana fiyatını tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırmıştı. NFT’ler gibi Axie Infinity gibi NFT tabanlı oyunlar da aynı zamanda yükselişlerini sürdürüyor.

NFT’lerin henüz daha yaygınlaşmadığı ve bu teknolojinin çok başında olduğumuz düşünülüyor. Gelecekte her insanın hayatında gittiği konserlerin, bindiği uçak, tren biletlerinin, sanat galerilerinin, festivallerin NFT koleksiyonlarını tutabileceği cüzdanlara sahip olacakları sanılıyor.