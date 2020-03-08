Sizden Gelenler
2020’nin en iyi fiyat/performans telefonu hangisi? | Sizden Gelenler #66
Sizden Gelenler #66 videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #91: Telefonlara yine vergi, Realme 6 serisi ve dahası
Sizden Gelenler #66 soruları (Can Kahya’ya teşekkürler)
0:21 a71 128 gb ile mi9t 128 gb arasında 300 tl gibi bir fark var ben samsung telefon kullanmak istiyorum diyen birisi için bu fiyat farkı ödenebilir mi?. Bi de sizin a71 hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum belirtirseniz sevinirim.
2:17 Markalara sorun serisine Samsung Türkiye’yi çağırmayı düşünüyor musunuz? Ersin abi sorarsa tadından yenmez.
6:33 İPhone 11 pro (max) ile hızlı şarj standart oldu. Peki bunun batarya ömrüne etkisi nedir ya da ne kadar götürür? Gece şarj eden birisi olarak hızlı şarj çok fark etmiyor. Bu özelliği kullanmamak için yapılabilecek bir şey var mı, yoksa etkisi az ve hızlı şarj kullanmak daha mı mantıklı? Farklı şarj aleti kullanmak daha fazla mı zarar verir?
8:13 Corona virüsü nedeniyle fiyatlar ne kadar artar? Corona virüsü nedeniyle piyasa nasıl etkilenir? Bir de üreticiler ne zaman kamera üstüne çalışmayı bırakıp pil üstüne çalışacaklar?
12:07 Mi 10 Pro ile Samsung S20 Ultra arasında pek aşırı bir fark olmadığı halde çıkış fiyatları birisinin niye 716$ diğerinin 1400$ sizce bu uçurumun sebebi nedir ?
13:12 Yeni gelecek olan “Kültür ve turizm bakanlığı” vergisi telefon fiyatlarını nasıl etkileyecek ve olması haklı mı sizce?
15:38 Huawei p30 pro kullanıcısıyım fotoğraf ve video çekmek için mı note 10 gecikir mi?
19:49 İlk sorum sizce telefon için en uygun ekran en boy oranı kaç?
İkinci sorum tüm ofise bu telefon teknolojileri nereye gidecek 2 yıl öncesinin cihazları bile her işimizi görürken (iPhone X) gelecekte cihazlar bize ne sizce katacak?
Üçüncü sorum meizu 17th sence Türkiye’ye gelir mi?
27:05 İki sorum olacak. 6 Mart itibariyle ülkemizde lansman yapacak olan Tecnomobile markası hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
İkinci sorum da, malum mobil telefonlara bir vergi artışı daha yapıldı fakat ülkemizde vergi artışı furyasından en çok nasibini alan sektörlerden biri de mobil telefon sektörü. Bunun sebebi ya da sebepleri sizce nedir?
31:44 Kerem 150-300 arası tam kablosuz mikrofonu iyi ve müzik için yeterli hangi kulaklığı tavsiye edersin acaba. Birde kullandıkların arasında fiyat segmentine göre tavsiye ettiklerinin olduğu bir video çekersen harika olur
32:53 3.500 TL’ye nova5t almak mantıklı mı?
33:33 Telefonlar da optik görüntü sabitleyici ne işe yarıyor sizce önemli bir özellik midir?
35:09 2020’nin en iyi fiyat performans telefonu sizce hangi markadan gelir tepe modeller dâhil.
Sizden Gelenler
3.000 TL bütçe ile hangi telefonu alırdık? | Sizden Gelenler #65
Sizden Gelenler şehrimizin 65. videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz.
Sizden Gelenler #65 soruları (Can Kahya’ya teşekkürler)
1:05 Merhaba 5g’nin doğaya gerçekten bir zararı var mı? Bu konu hakkında ofisin düşüncesi nedir kullanmalı mıyız veya kullanmamak mı gerekir?
4:04 Katlanabilir ekranların gerçekten gerekli bir teknoloji olduğunu düşünüyor musunuz?
7:26 Google huawei ile tekrar çalışmak için lisans başvurusu bulunmuş bu haber ayrıntıları neler?
13:00 Şu ana kadar tanıtılan, ülkemizde satışı olmayanlar dahil, keşke kullanabilseydim dediğiniz bir cep telefonu var mı?
14:17 1 cebinizde 3 bin tl var. hangi markanın orta segment telefonunu seçersiniz.
2 sony’nin yeni telefonunu nasıl buldunuz?
17:59 Android güncellemeleri ne sağlar? Yani android sürümü yükselmesi cihazın performansını ve niteliğini yükseltir diyebilir miyiz? Güvenlikten ibaret mi android sürümleri..?
21:09 OnePlus’ı OnePlus yapan özelliklerinden biri 90hz ekranı ve şimdiye kadar diğer markalardan daha az fiyat ile amiral katili olmasıydı. 2020 itibariyle çoğu markalar telefonlarda 90 veya 120hz ekran kullanıyor olacak. Ülkemize de bu yıl içerisinde geleceği konuşuluyor. Geldiğinde ise -tahminimce- 7000₺-8000₺ aralığında bir fiyata sahip olabilir. Asıl soru: Bu fiyat bandında diğer markaların amiral gemisi dediğimiz modellerle rekabet edebilir mi?
26:12 Merhaba sizce Apple güvenlik açısından kendisini bu kadar övmesine rağmen nasıl bu kadar iCloud hesabı çalınması yaşıyor.İkinci sorum olarak da iCloud ve Google drive paralı iken Google fotoğraflar neden ücretsiz acaba fotoğraflarımız kullanılıyor ya da başka yerlere paylaşılıyor mu?
29:01 Telefon görüşmesi yaparken mikrofonu iyi olan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık önerisi ?
Sizden Gelenler
Yeni gelecek iPhone’u almak mantıklı mı? Sizden Gelenler #64
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Aşağıdan sorulara ve zaman çizelgesine ulaşabilirsiniz.
00:15 Yurt dışına nasıl rahat gidebiliyorsunuz? Yani vizeyi nasıl rahat alabiliyorsunuz? Birde vizeyi 3 aylık mı yoksa daha fazla mı alıyorsunuz? Şimdi Ersin abi istese Parise de, Newyorka da, Moskovoya da ve birçok ülkeye de çok rahat bi şekilde seyahat eder. Hepside farklı ülkeler vizesi ayrı. Bunun nedeni nedir?
3:23 Batarya ömrümüzu en iyi nasıl koruma şansımız olur? Günümüz normal bir akıllı telefon için genel olarak.Aynı şekilde powerbank bataryamızı da.Telefonu ilk aldığımızda herhangi bir şey yapmalımıyız ? 1 gün şarjda bekletmek doğru mudur?
4:50 Hwp youtube kanalına katıl butonu gelse de desket olsam diye onu bekliyorum. ne zaman gelecek? İlk katılan kişi olarak rekor kırmak istiyorum.
5:42 Mart sonu tanıtılacak olan iPhone’u almak sizce mantıklı mı?
7:49 6000-6500 liraya bu yaz alınmak üzere hangi telefonu önerirsiniz?Çok fazla oyun oynamayacağım.P30 pro yaz için uygun mudur?
11:07 HSR servisi seviyor muyuz + Teknoess nasıl bilirsiniz?
13:28 Bilindiği gibi çinli markalar genellikle kutuya kulaklık koymuyorlar. Bahaneleri düşük maliyet ama bence çok mantıksız standart bir kulağı fiyatı max 10$ ola bilir. Mesela bir telefona 300$ ödeyen insan 310$ dolar da öder. Veya hızlı şarj adaptöründede aynı durum telefon mesela q.c 4.0 destekliyor kutuya q.c 2.0
adaptörü koyuyorlar aradan en fazla 10$-20$ fark vardır. sizce bu 2 saçma durumun asıl sebebi ne ola bilir ?😁
bilmesenizde tahminlerinizi söyleyin
18:34 Yönetici olmayan sürekli mail göndermeyen biri için 5 bin lira ve üst telefon almak sizce mantıklı mı ?
20:54 1 evde 2 internet abonesi olır mu?
21:44 Ben telefon alacağım Xiaomi mi note 10 ile Xiaomi mi 10 un arasındayım. Benim için kamera ve batarya kapasitesi çok önemli. İşlemcide pubg i yi en yüksek ayarlarda hiç kasmadan donmadan oynatsın yeter. Sizin kararlarınız hangisi siz olsaydınız hangisini alırdınız sizce hangisini almalıyım? Beni 2 3 sene götürsün yeter.
24:45 iPad 7 şu anda ortalama 2200TL ye satılıyor. Sizce ders notlarını tutmak, makale yazıp okumak için alınır mı ?
Sizden Gelenler
Aliexpress’ten sipariş vermek mantıklı mı? – Sizden Gelenler #62
Sizden Gelenler #62 videomuzda, yine her zaman olduğu gibi Facebook HWP Muhabbet, Instagram ve Twitter üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası
Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
00:25 Geçtiğimiz sene iş yerimize düzenli gelen Vodafone satış temsilcisinden 16 megabit internet aldım. Satarken 65 lira dedi ve 6 ay sonra faturam 81’e döndü. Aradım 6 ile 24 ay arası bu şekilde fiyat dediler. MTK’ya şikayet ettim verdikleri cevap sözleşmede yazıyor. Her hangi bir işlem de olmadı, bunun aynısını seneler önce evime Türk Telekom bağlattığımda mağazada yaşamıştım, durum bana dolandırıcılık gibi geliyor. Çünkü sen bu sözleşmeyi okumadın diyorlar ama satış personelleri nasıl açıkça yalan söyler? Sizce bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Firmalar da açıkça satış yapabilmek adına görmezden geliyor.
3:40 Çin’deki corono virüsü Çinli şirketleri nasıl etkiler? şuanda yazılım departmanları çalışmıyor xiaominin.
5:55 Aliexpresten üzerinden şuanda sipariş vermek mantıklı mı? Virüs sebebiyle birde bir ürün için ölmeyelim.
7:59 Sizce realme ile Xiaomi arasındaki rekabet Türkiye’deki kullanıcılara ne gibi bir fayda sağlar? 2020’de ki 1500/2000 TL arasındaki telefonlar bu rekabette nasıl bir gelişim gösterir?
9:10 Sizce üniversite için laptop mu yoksa tablet mi almalıyım(uygun fiyatlı) 1. sınıf tıp öğrencisiyim arkadaşlarım çoğu tabletden not alıyor siz ne önerirsiniz?
10:53 Arabalarda vazgeçemediğimiz bir ürün olan mıknatıslı telefon tutucuların telefonlara tabletlere zararı varmıdır?
11:16 Sizce android one programi başariya ulaştımi? bir android one kullancisi olarak bekledigim uygun fiyata/güncel yazilim istegini çogu android one telefonda alamadim
13:19 Mac mi Windows mu? Neden?
15:01 Artık akıllı telefonlara eklenmesini beklediğiniz ama şu zamana kadar eklenmemiş, devrim niteliğinde bir yenilik var mıdır?
16:27 ASUS Zenfone telefonları ülkemizde neden tutulmadı? Fiyatına göre oldukça güzel performans veren cihazları vardı.
17:52 Sizce Mi Band 2 den Mi Band 4’e geçmek mantıklı mı?
18:37 1. Sorum xioami resmi distribütörü Evofone değil mi? Garanti servisi olarak ise genpa anlaşması yok mu? İstanbul Ankara İzmir dışında bildiğim kadarıyla fiziksel mağazasi yok. Fakat cepportun açmış olduğu diğer mağazalar içinde resmi diyorsunuz. Cepport KVK garantili gayri resmi bir mağazadır. Açıklama yapar mısınız? 2. Sorum. Samsung Galaxy wacth active 2 mi? Galaxy wacth mı? Piyasanın en iyi, en işlevsel, en farklı akıllı saati hangisidir?