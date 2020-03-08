2020’nin en iyi fiyat/performans telefonu hangisi? | Sizden Gelenler #66

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Aşağıdan sorulara ve zaman çizelgesine ulaşabilirsiniz.

00:15 Yurt dışına nasıl rahat gidebiliyorsunuz? Yani vizeyi nasıl rahat alabiliyorsunuz? Birde vizeyi 3 aylık mı yoksa daha fazla mı alıyorsunuz? Şimdi Ersin abi istese Parise de, Newyorka da, Moskovoya da ve birçok ülkeye de çok rahat bi şekilde seyahat eder. Hepside farklı ülkeler vizesi ayrı. Bunun nedeni nedir?

3:23 Batarya ömrümüzu en iyi nasıl koruma şansımız olur? Günümüz normal bir akıllı telefon için genel olarak.Aynı şekilde powerbank bataryamızı da.Telefonu ilk aldığımızda herhangi bir şey yapmalımıyız ? 1 gün şarjda bekletmek doğru mudur?

4:50 Hwp youtube kanalına katıl butonu gelse de desket olsam diye onu bekliyorum. ne zaman gelecek? İlk katılan kişi olarak rekor kırmak istiyorum.

5:42 Mart sonu tanıtılacak olan iPhone’u almak sizce mantıklı mı?

7:49 6000-6500 liraya bu yaz alınmak üzere hangi telefonu önerirsiniz?Çok fazla oyun oynamayacağım.P30 pro yaz için uygun mudur?

11:07 HSR servisi seviyor muyuz + Teknoess nasıl bilirsiniz?

13:28 Bilindiği gibi çinli markalar genellikle kutuya kulaklık koymuyorlar. Bahaneleri düşük maliyet ama bence çok mantıksız standart bir kulağı fiyatı max 10$ ola bilir. Mesela bir telefona 300$ ödeyen insan 310$ dolar da öder. Veya hızlı şarj adaptöründede aynı durum telefon mesela q.c 4.0 destekliyor kutuya q.c 2.0

adaptörü koyuyorlar aradan en fazla 10$-20$ fark vardır. sizce bu 2 saçma durumun asıl sebebi ne ola bilir ?😁

bilmesenizde tahminlerinizi söyleyin

18:34 Yönetici olmayan sürekli mail göndermeyen biri için 5 bin lira ve üst telefon almak sizce mantıklı mı ?

20:54 1 evde 2 internet abonesi olır mu?

21:44 Ben telefon alacağım Xiaomi mi note 10 ile Xiaomi mi 10 un arasındayım. Benim için kamera ve batarya kapasitesi çok önemli. İşlemcide pubg i yi en yüksek ayarlarda hiç kasmadan donmadan oynatsın yeter. Sizin kararlarınız hangisi siz olsaydınız hangisini alırdınız sizce hangisini almalıyım? Beni 2 3 sene götürsün yeter.

24:45 iPad 7 şu anda ortalama 2200TL ye satılıyor. Sizce ders notlarını tutmak, makale yazıp okumak için alınır mı ?