Netflix dizilerinin hepsine mi sansür geldi? – Sizden Gelenler #48

Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

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Sizden Gelenler serimizde soruların indeksleyen Can Kahya’ya teşekkürlerimizle…

Sizden Gelenler #46 soruları

0:44 Kullanıcılarla ne zaman bir araya geleceksiniz tekrar? Bir mekânda veya alanda? Eğer kafe açarsanız oraya da geliriz

1:40 Xiaomi Redmi Note 8 Pro serisinin işlemcisi bilindik bir işlemci değil. Kullanıcı yorumu ve uzun kullanım gerektirip yorum yapılabilecek bir şey. Sizce alıcıyı uzun kullanımda üzer mi?

Xiaomi redmi note 8 Pro fiyatı beklediğinizin üzerinde çıktı mi altında mı çıktı?

3:47 İngilizce yayın yaptığınız bir kanal açmayı düşünüyor musunuz?

4:54 Çıkmasını çok beklediğiniz çok merak ettiğiniz ancak çıktıktan sonra hayal kırıklığına uğradığınız teknolojik ürün var mı?

6:39 Oppo’nun derdi nedir? Neden kendini Çin’in Apple’ı zannediyor? Önceki modellerde yaptığı hatalı özellik/fiyat ayarlamasından akıllanmamış hala sd730 lu cihaz çıkartıp 5600 TL den piyasaya sürüyor, TR ofisinde çalışan bir kişi bile demiyor mu “aga siz napıyorsunuz biz böyle batarız”?

11:26 Yeni telefon alacakken, 5G özelliğini aramalı mıyız?

15:07 Şuanki orta üst seviye bir telefon mu yoksa geçen senelerin amiral gemisi mi?

17:54 Huawei’nin yaptırımlar karşısında lisans alamamasından dolayı kendi işletim sistemi Harmony Os’u geliştirdi, kullanıcılara Android ya da Harmony arasında seçim yapabileceği bir platform üzerinden mi devam etmeli yoksa sadece Harmony OS ile mi devam etmeli?

20:54 Diğer yayıncıların daha ürün ellerine geçmeden sadece fotoğraflar ile dakikalarca ürün ön inceleme videosu çekmesi sizce etik midir ve ne kadar doğru buluyorsunuz?