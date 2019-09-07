Türkiye’den teknoloji devi çıkar mı? – Sizden Gelenler #40

Sizden Gelenler #40 videomuzda, yine sosyal medya platformlarından bizlere sorduğunuz soruları cevaplandırdık…

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Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

0:49 Kulaklık girişinin kaldırılıyor olmasına sizce piyasa hazır mı, karasal Fm Radyo özelliğinin birçok modelden ve markalardan kaldırılıyor olmasının nedeni nedir, yeni servisler ve gelir modeli mi, daha çok veri harcama ve ücretli servislere yönlendirmek mi? Samsung Qualcom ile çalışınca telefonları neden daha performanslı?

13:58 Sizce gelecekte Samsung, Asus, Lenovo, Xiaomi gibi dev şirketlerimiz olur mu ilerde bizde piyasaya kafa tutacak amiral gemisi telefonlar çıkarabilir miyiz?

19:24 Usb bellek formundaki WiFi alıcıları hakkında ne düşünüyorsunuz, öneriniz var mı? Ipad’lerde diğer markaların kalemleri kullanılabiliyor mu?

22:13 Realme’nin Türkiye’ye tam giriş yapacakken ani bir kararla pazardan geri çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

25:29 Yemekteyiz gibi bir seri yapsak en iyi yemeği kim yapar, ofiste oylarınızı nasıl kullanırsınız?

27:43 Redmi Note 8 Pro Türkiye’ ye gelecek mi, gelirse fiyatı nasıl olur? (Bir de işlemcisini nasıl buldunuz?)

30:39 Joker’in son fragmanı yayınlandı. Bu film fantastik-bilim kurgudan ziyade Joker’in neden ve nasıl Joker olduğunu gösteren bir filme benziyor. Yani benim gözümde daha gerçekçi bir hikâyesi var gibi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

32:35 Xiaomi son zamanlarda neredeyse her ay yeni bir cihaz çıkarıyor. Sizce Xiaomi’nin bu durumu hayra alamet mi? Ayrıca uzun zamandır Xiaomi’nin Mi 4 modelini kullanıyorum ve kasma donma yok. Ama Xiaomi bir önceki serisi çok yavaşlamış gibi her ay telefon çıkartıyor.

34:19 Nokia Türkiye’den çekiliyor mu? Bir suru model çıkardı ama doğru düzgün Türkiye’ye gelmedi neden acaba?

35:30 Bu kanalı yer yer eleştirdim. Çoğu zaman ağır bazı zaman tatlı sert, en çok da Ersin Bey’i ama şunu itiraf ederim ki eleştirdikçe de sevdim(tabi bu hala eleştirmeyeceğim anlamına da gelmez) ama iki şeyi lütfen bozmayın: kaç takipçinizi olursa olsun kaç yorum olursa olsun geri dönüşlerinizi, bir de markaların baskılarına takılmadan tüm izleyicilere ve takipçilere yardımcı olmaya çalışmanızı.