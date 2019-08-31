Takipçiler ile yeni bir etkinlik olacak mı? – Sizden Gelenler #39

Sizden Gelenler #39 videomuzda, yine sosyal medya platformlarından bizlere sorduğunuz soruları cevaplandırdık…

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Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

0:36 Samsung boykotu kısa süreliğine sadece Note cihazına özel olarak mı kaldırdı? Yoksa basın bültenlerini de yolluyorlar mı? Eğer yolluyorlar ise o “over talented” arkadaş gitmeden Samsung ile nasıl uzlaşmaya vardınız?

3:03 Takipçilerle etkinlik olacak mı geçen yaptığınız piknik gibi?

3:55 Türkiye de herkesin kötü olsa bile kendi telefonunu tavsiye etmesi fanboyluk yapma sebebi sizce neyden kaynaklanıyor?

7:08 Yeni almış olduğunuz Philips one tvnin inceleme videosu gelir mi gelirse daha önce kullandığınız Philips tvnizle bir kıyaslama yaptığınızda aradaki farkları anlatmanız mümkün mü ve Philips tv için kullanıcı deneyimlerinizi anlatmanız mümkün mü?

15:12 En sevdiğiniz kitaplar hangileri? (https://youtu.be/auEioR_YRiY?t=1325)

15:33 Huawei ve Google arasındaki mevcut sorun ile alakalı şimdiye kadarki tüm yorumlarınızı tamamen sizinle eş fikre sahip olarak dinledim sizlerden lakin mate 30 serisinde Android desteğinin kapsam dışında kaldığı şeklinde haberler dolaşmakta. Bu konudaki güncel görüşleriniz nelerdir?

19:23 Sony’den telefon piyasasından tekrardan bir atak görme şansımız var mı acaba?

21:40 Neden bazı markalar yurt dışında kaliteli satış ve servis hizmeti sunabilirken ülkemizde bu durum tam tersi oluyor? Özellikle servis hizmetinden bahsediyorum.

23:19 Neden artık markalar daha çok kamera odaklı telefonlar yapıyorlar? Telefonlarda batarya geliştirmesi neden olmuyor? Sosyal medya kullanmak temel ihtiyaç gibi bir şey haline geldi. Sosyal medya kullanmanın altında yatan temel sebep sizce nedir?

29:04 İphone 11’de en çok beklediğiniz özellik ve sızıntılardan en beğenmediğiniz özellik nedir?