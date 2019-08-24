HWP ofisi İstanbul dışında nerede güzel olurdu? – Sizden Gelenler #38

Sizden Gelenler #38 videomuzda, yine sosyal medya platformlarından bizlere sorduğunuz soruları cevaplandırdık…

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Sizden Gelenler #38 Soruları

Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

0:22 Kendinize en yakın gördüğünüz teknoloji yayıncıları kimler?

2:32 Takip edilesi Youtube kanalları önerileriniz nelerdir? İlave olarak, kanalınızda fotoğraf makinesi incelemelerine yer verme düşünceniz var mı?

5:17 Ofiste yemeklerde ne yiyorsunuz? Yemekleriniz sipariş usulü mü geliyor yoksa ofiste mi hazırlanıyor?

6:37 Samsung neden üst düzey telefonlarının (note serisi, s serisi.) çift hatlı modellerini ülkemize getirmiyor? Gsm operatörlerinin bu modelleri ülkemize getirmemesi yönünde baskı yaptığı iddiası ne kadar doğru?

8:40 Benzer sorular gelince ne hissediyorsunuz?

9:36 Güncel oyunları yüksek ayarda oynamak için mesela mi9t alıp yetersiz gelince yeni bir fiyat performans modeline mi geçilmeli yoksa amiral gemisi seviyesindeki bir telefon alıp uzun süre kullanmak mı sizce daha mantıklı?

10:22 Önümüzdeki ay tanıtılacak iphoneların fiyatları hakkında tahmininiz nedir? Apple yeni iphone’larla istediği satış rakamlarına ulaşması için sizce nasıl bir fiyat politikası izlemeli?

13:06 Mate 20 Pro almak istiyorum. Çok araştırdım. Peki bu fiyata en az bunun kadar özellikleri iyi olan (kamera,batarya,performans) bir cihaz var mı? Var ise nedir? Ve son olarak huawei-amerika sıkıntısı ne durumda?

15:14 Ofiste sigara kullananlar kimler? İleride sosyal medya hesapları isim soy isimden aratmak yerine yüz tanıma veya fotoğraf tarama gibi teknolojilerden yararlanılmalı mı ve bunun riski var mı?

Evde kullandığım televizyon ilk çıkan Phılıps marka 3d cihazlardan yani eski ama görüntü çok iyi normal yayınları bile hd kalitesinde gösteriyor ancak smart tv yavaş bende tv box almayı düşünüyorum hangisini önerirsin ya da yeni bir cihaz almalı mıyım?

Samsung not 7’den sonra batarya konusunda hala çekimserliğini sürdürüyorum. Şuan s10e kullanıyorum şarj bir gün gidiyor önceki telefonum A7 2016 da 2 gün gidiyordu ve son olarak samsung eskiden orta segmentte daha iyi telefonlar çıkarıyordu. Mesela a serisi 2017 modelleri suya dayanıklı olması gibi bu konuda ne düşünüyorsun?

18:41 Sizce İstanbul dışında bir yerde Hardware Plus olsaydı nerede olsaydı daha güzel olurdu?