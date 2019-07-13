Sosyal medya üzerinden gelen soruları cevapladığımız Sizden Gelenler serimizin 32. videosu ile karşınızdayız. Bu hafta gelen sorularınızı Aydoğan ve İrem yanıtlıyor.

İyi seyirler…

Ofisin en şık giyineni kim? Sizden Gelenler #32

Sorular

0:40 İlerleyen zamanlarda akıllı telefon pazarında liderlik kimlerde olur?

1:49 18 yaşındakilere tavsiyeler, şunları yapın/yapmayın dediğiniz şeyler neler?

8:25 Ofisin en şık giyineni kim?

10:48 Samsung’un masaüstü bilgisayarını cebinize sığdıran dex teknolojisi sadece bana mı harika geliyor? Linux ile de uyumlu olmasına çalışılıyor, beta denemeleri devam ediyor. Acaba Note10 reklamında sürekli vurgulanan bilgisayarınıza destek ihtiyacı kalmayacak iddiası dex ile ilgili olabilir mi?

13:49 Beni özleyen var mı?

15:03 Apple’nın yeni tanıtacağı iPhone’larda ne gibi yenilikler olacak ve yeni çıkan telefonlar diğer iPhone’ların fiyatını düşürür mü?

15:44 Hangi enstrümanları çalabiliyorsunuz? Sanat, sanat için mi toplum için mi?

18:04 Yurt dışında teknoloji yayıncılığı yapmak ister miydiniz?

19:27 Merhaba, tatil konsepti çok güzeldi. Aynısını bir de kışın kar tatilinde (Kartepe vs. olabilir)

21:23 49 inç monitörler gta 5, witcher vs. üçüncü şahıs kamera açısına sahip oyunlarda bir avantaj mıdır? Yoksa başlarda iyi sonradan yorucu mu oluyor? GTX 1080 ekran kartı için tavsiye eder mi?

22:52 Kablosuz şarj teknoloji çok gereksiz değil mi? Stant üstünde durması ve eline aldığın zaman kesilmesi bence çok saçma. Wi-Fi üstünden olmadıkça bence şimdilik gereksiz bir teknoloji sizin görüşleriniz nedir?