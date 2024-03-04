Güvenlik teknolojisi olağanüstü bir hızla evriliyor ve daha akıllı, daha hızlı ve daha kapsamlı hale geliyor. Günümüzde güvenlik sektöründeki yenilikler yapay zekayı öne çıkarıyor, birçok ürün ve çözüm artık yapay zeka destekli yeteneklere sahip bulunuyor. Teknolojik gelişmeler ışığında şirketler de güvenlik ihtiyacını karşılamak ve güvenlik programlarının değerini artırmak için giderek daha fazla yapay zeka ve veri analitiği odaklı çözümlere yatırım yapıyor.

Güvenlik teknolojilerinin dünya çapında lideri Securitas Technology’nin dünyanın dört bir yanından güvenlik konusunda uzman 900 karar vericinin görüşlerini yansıtan ve sektörün geleceğini şekillendirecek trendler konusunda önemli bulgular içeren Küresel Teknoloji Trendleri Raporu da yapay zekanın yükselişini ortaya koyuyor. Şirketlerin yarıdan fazlası, verimliliğini artırmak için güvenlik çözümlerinde yapay zeka ve veri analitiği kullandığını belirtiyor.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, yapay zekanın tüm dönüştürücü gücüyle şirketlere daha büyük içgörüler elde etme imkanı sağladığını, böylece operasyonları optimize etmelerini ve ortaya çıkan risklere proaktif olarak yaklaşmalarını mümkün hale getirdiğini söyledi. Yelkencioğlu, “İşletmeler güvenliklerinde daha proaktif bir yaklaşıma doğru kaydıkça, yapay zeka ve veri analitiği endüstrideki yeniliklerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak” dedi.

Yapay zekayla daha verimli güvenlik

İşletmelerin ve kuruluşların sıklıkla tercih ettiği yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin başında Video Analiz Çözümleri geliyor. Yapay zeka destekli kameralar anormal hareketleri izleyerek, oluşabilecek tehditleri önceden belirliyor ve belirlenen senaryolar dahilinde tehdidi önlemeye yönelik aksiyonları hayata geçiriyor. Çözüm, herhangi bir istenmeyen durum gerçekleştiğinde operatörlerin ekranında uyarı veriyor ve olaya anında müdahale edilmesine olanak tanıyor. Yapay zeka olmadan, bu tip riskli olaylar gözden kaçabiliyor ya da birden çok video kaydının içinde bu anları belirlemek günler sürebiliyor.

Bu teknolojinin bir diğer faydası da yanlış alarm oluşumlarını azaltmak. Sistem, bir tehdit belirlediğinde, gerçek bir tehdidin olasılığını değerlendirmek için, önceden programlanmış uyarıcıları veya makine öğrenimini kullanıyor. Buna göre tehdidi değerlendiriyor, gerçek bir sorun olup olmadığına karar veriyor.

Yapay zekanın bu yeteneği, gereksiz acil durum hareketlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Yapay zekayla süreçleri daha güvenli ve verimli yönetmek mümkün hale geliyor.

Yapay zeka destekli çözümler artacak

Güvenlik sistemleri verilerini izleyen ve analiz eden teknolojilerin, bir işletmenin çalışma ortamı hakkında çok değerli içgörüler sunabileceğine dikkat çeken Pelin Yelkencioğlu, “Yapay zeka teknolojisi, bu bilgileri kullanarak, o tesis için neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini anlayabilir. İşletmeler, optimal çalışma koşulları hakkındaki bilgileri maliyetleri azaltmak ve sınırlı işgücünü daha verimli bir şekilde dağıtmak için kullanabilir. Yapay zeka gücüyle, güvenlik içgörüleri artık izole alanlarda değil, işletme genelinde bilinçli karar almayı destekleyen bir araç olacak. Özellikle bu kullanım durumları işletmenin dayanıklılığını artırmak için gerekli fonksiyonlar haline geldikçe, yapay zeka destekli güvenlik teknolojilerinde yenilikler görmeye devam edeceğiz” dedi.

Örneğin, perakende ortamında, yapay zeka teknolojileri bir mağazanın en çok giriş yaşadığı zamanları belirleyerek optimal çalışma saatlerini değerlendirebiliyor. Tüketici hareketine dayalı olarak hangi reyonların daha fazla veya daha az personel gerektirdiğini belirleyebiliyor. Kurumsal bir ortamda, bu gözlemler aynı zamanda enerji yoğun sistemlerin, ışıklar ve sıcaklık dahil, ne zaman ayarlanması gerektiğini değerlendirmek için kullanılabiliyor.

Önümüzdeki yıllarda, elektronik güvenlik sektöründe, bu tip verileri yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde kolayca işlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olacak yeni ürün ve çözümler geliştirilmesi bekleniyor.