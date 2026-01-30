NASA’nın devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin en erken dönemlerine ait yeni ve şaşırtıcı keşifler yapmaya devam ediyor. Gökbilimciler tarafından “MoM-z14” olarak adlandırılan son derece parlak bir galaksi, evrenin Büyük Patlama’dan hemen sonraki aşamaları hakkında daha önce tahmin edilmeyen veriler sağlıyor. Peki, James Webb Uzay Teleskobu‘nun bu yeni gözlemleri, erken evren hakkındaki bilgilerimizi nasıl değiştiriyor?

James Webb Uzay Teleskobu: Büyük Patlama’dan Sonraki İlk Işıklar

MoM-z14 galaksisi, James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan analizlere göre Büyük Patlama’dan sadece 280 milyon yıl sonra var oldu. Evrenin tahmini 13,8 milyar yıllık varoluşu göz önüne alındığında, bu galaksi, gökbilimcilerin evrenin başlangıcına bu kadar yakın bulabildiği en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Bu durum, erken evrenin yapısı hakkında hem ipuçları hem de bazı sürprizler içeriyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) baş yazar Rohan Naidu, bulgular hakkında şunları söylüyor: “Webb ile, insanoğlunun daha önce hiç görmediği kadar uzağı görebiliyoruz ve tahmin ettiğimiz hiçbir şeye benzemiyor; ki bu hem zorlayıcı hem de heyecan verici.” Bu keşiflere dair detaylar, Open Journal of Astrophysics dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, MoM-z14’ün yaşını belirlemek için James Webb‘in (JWST) Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) cihazını kullandı. Bu cihaz, galaksiden gelen ışığın teleskopa ulaşana kadar dalga boylarının nasıl değiştiğini analiz ediyor. Işık dalga boylarındaki bu değişim (kırmızıya kayma), galaksinin ne kadar eski ve uzak olduğunu hesaplamaya yardımcı oluyor.

Galaksinin Beklenmedik Kimyasal Yapısı

Bu parlak galaksiyle ilgili ilk şaşırtıcı sorulardan biri, nitrojen varlığı üzerine odaklanıyor. MoM-z14 de dahil olmak üzere bazı erken galaksiler, bilim insanlarının bu dönemde mümkün olacağını düşündüklerinden daha yüksek nitrojen konsantrasyonları gösterdi. Nitrojen, tipik olarak yıldızların nükleer füzyon süreçlerinin ürünüdür, bu da galaksinin tahmin edilenden daha hızlı olgunlaştığını işaret ediyor olabilir.

Bir diğer ilgi çekici konu ise reiyonizasyon süreci. Erken evrende var olan yoğun hidrojen sisi vardı ve reiyonizasyon, yıldızların bu sisi aşacak kadar ışık veya enerji üretme sürecidir. MoM-z14 gibi galaksilerin parlaklığı ve element içeriği, bu kozmik sisin nasıl dağıldığına ve evrenin şeffaf hale gelmeye başladığı döneme ışık tutabilir. Uzay teleskobu bu süreçlerin anlaşılması için kritik veriler sunuyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve ekip üyesi Yijia Li ise bu keşiflerin önemini vurguluyor: “Bu inanılmaz heyecan verici bir dönem; Webb, erken Evreni daha önce hiç olmadığı gibi ortaya çıkarıyor ve bize hala keşfedilecek ne kadar çok şey olduğunu gösteriyor.” James Webb Uzay Teleskobu‘nun gelecekteki gözlemleriyle bu sırların çözülmesi bekleniyor.

