Nothing, orta segmentte iddialı olmayı planladığı yeni akıllı telefonu Nothing Phone 4a Pro‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu beklenen modelin batarya ve şarj özellikleri, küresel sertifikasyon veritabanları aracılığıyla erken dönemde sızdı. Avrupa Birliği’nin EPREL listelemesi ve Hindistan’daki BIS onayı, cihazın teknik altyapısına dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Nothing Phone 4a Pro serinin önceki modellerine göre ne gibi geliştirmeler getiriyor?

Nothing Phone 4a Pro’nun batarya ve şarj detayları

Avrupa Birliği’nin EPREL veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre, Nothing Phone 4a Pro (A069P model numarasıyla) 5.080 mAh kapasiteli bir pil taşıyor. Bu büyük pilin, 50W hızlı şarj desteği ile birlikte geleceği de doğrulandı. Bu teknik özellikler, selefi olan model ile aynı değerleri taşıyor olsa da, cihazın günlük kullanımda uzun süre dayanıklılık sunmasını bekliyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği’nden “A” enerji verimliliği derecesini de almayı başarıyor.

Sızan belgelere göre, Nothing Phone 4a Pro‘nun pilinin tek şarj döngüsünde 63 saat 24 dakika gibi etkileyici bir dayanıklılık sunması bekleniyor. Ayrıca pilin orijinal kapasitesinin %80’ine düşmeden önce 1.400 şarj döngüsüne kadar dayanabileceği de belirtiliyor. Bu yüksek döngü sayısı, uzun ömürlü bir cihaz isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

EPREL listesi aynı zamanda cihazın IP65 derecesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, cihazın toza karşı tam korumalı olduğu ve düşük basınçlı su jetlerine karşı dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Nothing Phone 4a Pro, Avrupa’nın ardından aynı model numarasıyla Hindistan’ın BIS sertifikasyon veritabanında da listelenerek küresel lansmanın yakın olduğunun sinyallerini veriyor. Bu durum özellikle Hindistan pazarı için önemli bir gelişme.

Nothing Phone (4a) Pro modelinde beklenen diğer özellikler

Nothing Phone 4a Pro hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, piyasada dolaşan söylentiler bazı donanım beklentilerini ortaya koyuyor. Cihazın Snapdragon 7-series bir yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu işlemciye ek olarak, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacağı tahmin ediliyor.

Bağlantı tarafında ise, Nothing’in mevcut nesilde sunduğu eSIM desteğinin bu modelde de yer alması bekleniyor. Renk seçeneklerine gelince, Nothing Phone 4a Pro‘nun siyah, beyaz, pembe ve mavi olmak üzere çeşitli renklerle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Sertifikasyonların art arda gelmesi, cihazın tam duyurusunun çok yakında yapılabileceğini gösteriyor.

